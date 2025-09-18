Filistin 'Gelecek Vizyonu 2050' Planını Başlattı

Filistin 'Gelecek Vizyonu 2050' Ulusal Kalkınma Planını Başlattı

Ramallah'ta açıklama: Üç aşamalı vizyonla devlet inşası hedefleniyor

Filistin hükümeti, İsrail'in saldırı ve ablukasına rağmen Ramallah'ta düzenlenen basın toplantısıyla Filistin'in Gelecek Vizyonu 2050 başlıklı kapsamlı ulusal kalkınma planını resmen başlattı.

Basın toplantısına Başbakan Muhammed Mustafa, bakanlar ve bazı büyükelçi ile konsolosların katıldığı belirtildi.

Mustafa, planın anlamını şu sözlerle özetledi: "Bu planı başlatmak, Filistin halkının varlığını sürdürme ve devletin inşa etmeye kadir olduğunun iradesini duyurmaktır."

Mustafa, belgenin yalnızca teknik bir çalışma olmadığını, 2050 yılına kadar sürecek kapsamlı bir ulusal vizyon olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Bu plan, ulaşım ve iletişim ağlarının yanı sıra su kaynakları, enerji ve ekonomik kalkınma bölgeleriyle tam da istediğimiz devletin vizyonunu karşılıyor. Plan ayrıca, Filistin Devleti'nin kuzey vilayetleri (Kudüs dahil) ile güney vilayetlerindeki (Gazze) çeşitli sektörler arasında entegrasyonu sağlayan hayati önem taşıyan tesisleri de kapsıyor."

Yetkili, planın aynı zamanda savaş ve abluka altındaki halkın mevcut zorluklara karşı direnmekle yetinmeyip geleceğe dair plan yaptığını teyit ettiğini belirtti.

Planın mekânsal kısmının üç aşamadan oluştuğunu kaydeden Mustafa, aşamaları şu ifadelerle sıraladı: "Devletin şekillenmesine dair hazırlık aşaması, mevcut şartların elverdiği ölçüde devletin şekillenmesi aşaması ve ardından işgalin sona ermesidir."

Mustafa, başlatılan Filistin'in Gelecek Vizyonu 2050 planının, ülkedeki zorlu gerçeklikten bağımsız değil; aksine mevcut şartların gerektirdiği çerçevede kurgulandığını sözlerine ekledi.

Norveç'in Filistin'deki diplomatik temsilcisi Erik Bygraff da Norveç'in tutumunu açıkladı: "Norveç, 2024 yılında Filistin'i tanıdı. Bizler, Filistinlilerin kendi kaderlerini belirleme hakkına sahip oldukları ve geleceklerini inşa edebileceklerine olan inancımız gereği bunu yaptık."

Bygraff, ulusal kalkınma planının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanmadan önce başlatılmış olmasına dikkati çekerek, "Bu, Filistin'in tanıma adımlarını beklemeden egemen bir devletin kurumlarını inşa etmeye çalıştığına dair uluslararası topluma bir mesajdır." ifadelerini kullandı.

Norveç, 28 Mayıs 2024'te Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu. İsrail işgali altındaki Filistin devletini bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988'den bu yana BM'ye üye 193 ülkeden 147'si tanımış durumda.