Filistin İçin Sessiz Kalma Yayını Devam Ediyor

Filistin İçin Sessiz Kalma adlı ortak canlı yayın programı, dünya genelinde yankı uyandırmaya devam ediyor. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, programda önemli açıklamalarda bulundu.

Zaferin Yolu Şiddetten Geçmiyor

Karagöz, dünya tarihinde hiçbir güç tarafından şiddetle zafer kazanılamayacağının altını çizerek, "Öldürerek zafer kazanamazsınız, öldürerek başaramazsınız." ifadesini kullandı. Bu açıklamasıyla, barış ve diyalog çağrısında bulunarak, ölümlerin kalıcı çözümler getirmediğini vurguladı.

Ses Getiren Bir Yayın

Canlı yayına katılım yoğun olurken, birçok izleyici programın ruhu ve amaçları üzerinde durarak, Filistin'deki duruma dikkat çekmeyi amaçladı. Sessiz Kalma kampanyası, halkı bilinçlendirmeyi ve Filistin'deki insani durumun dünya gündemine taşınmasını hedefliyor.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye Basın Federasyonunun (TÜBAF) öncülüğünde düzenlenen "Filistin İçin Sessiz Kalma" canlı yayınına konuk oldu. Karagöz, konuşmasının sonunda, AA yayınlarından, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" ile Gazze'deki gazetecilerin, iletişimcilerin, sağlık görevlilerinin ve mağdurların tanıklıklarına yer verilen "Tanık" kitabını tanıttı

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye Basın Federasyonunun (TÜBAF) öncülüğünde düzenlenen "Filistin İçin Sessiz Kalma" canlı yayınına konuk oldu. Karagöz, konuşmasının sonunda, AA yayınlarından, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" ile Gazze'deki gazetecilerin, iletişimcilerin, sağlık görevlilerinin ve mağdurların tanıklıklarına yer verilen "Tanık" kitabını tanıttı