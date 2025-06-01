DOLAR
39,16 0%
EURO
44,47 0%
ALTIN
4.152,82 0%
BITCOIN
4.081.208,01 0,47%

Filistin İçin Sessiz Kalma Yayını Devam Ediyor

Filistin için gerçekleştirilen 'Sessiz Kalma' ortak yayını sürerken, Serdar Karagöz önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 10:23
Filistin İçin Sessiz Kalma Yayını Devam Ediyor

Filistin İçin Sessiz Kalma adlı ortak canlı yayın programı, dünya genelinde yankı uyandırmaya devam ediyor. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, programda önemli açıklamalarda bulundu.

Zaferin Yolu Şiddetten Geçmiyor

Karagöz, dünya tarihinde hiçbir güç tarafından şiddetle zafer kazanılamayacağının altını çizerek, "Öldürerek zafer kazanamazsınız, öldürerek başaramazsınız." ifadesini kullandı. Bu açıklamasıyla, barış ve diyalog çağrısında bulunarak, ölümlerin kalıcı çözümler getirmediğini vurguladı.

Ses Getiren Bir Yayın

Canlı yayına katılım yoğun olurken, birçok izleyici programın ruhu ve amaçları üzerinde durarak, Filistin'deki duruma dikkat çekmeyi amaçladı. Sessiz Kalma kampanyası, halkı bilinçlendirmeyi ve Filistin'deki insani durumun dünya gündemine taşınmasını hedefliyor.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye Basın...

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye Basın Federasyonunun (TÜBAF) öncülüğünde düzenlenen "Filistin İçin Sessiz Kalma" canlı yayınına konuk oldu. Karagöz, konuşmasının sonunda, AA yayınlarından, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" ile Gazze'deki gazetecilerin, iletişimcilerin, sağlık görevlilerinin ve mağdurların tanıklıklarına yer verilen "Tanık" kitabını tanıttı

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye Basın...

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye Basın Federasyonunun (TÜBAF) öncülüğünde düzenlenen "Filistin İçin Sessiz Kalma" canlı yayınına konuk oldu. Karagöz, konuşmasının sonunda, AA yayınlarından, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" ile Gazze'deki gazetecilerin, iletişimcilerin, sağlık görevlilerinin ve mağdurların tanıklıklarına yer verilen "Tanık" kitabını tanıttı

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde 'Anna Karenina' Balesi Sahnelendi
2
Beyoğlu'nda Beyzbol Sopalı Kavga: 3 Kişi Tutuklandı
3
Rusya'da Otoyol Köprüsü Tren Üzerine Çöktü: 7 Ölü
4
TDED Yazarlık ve Editörlük Mektepleri Kapanış Töreni Gerçekleşti
5
Antalya'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı
6
Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!
7
Yargıtay Eski Hakime FETÖ Üyeliğinden Verilen Cezayı Onadı

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!