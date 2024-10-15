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Filistin'in Geleceği Konferansı'nda Hakan Fidan'ın Vurguları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in geleceği için diplomasi ve iki devletli çözüm çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:16
Filistin'in Geleceği Konferansı'nda Hakan Fidan'ın Vurguları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Geleceği Konferansı'nda Konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti tarafından düzenlenen "Filistin'in Geleceği Konferansı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, konuşmasında, "İsrail hükümetinin ve destekçilerinin bedel ödediğinden emin olmalıyız. Böylece yapabileceklerinin bir sınırı olduğunu anlayabilirler," ifadelerini kullandı.

Filistin'in Geçmişi ve Geleceği

Konferansta, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da yer aldı. Oktay, geçmişte İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı ayrıştırma ve izolasyon politikalarına işaret ederek, "Gelecekten bahsedeceksek geçmişi bilmemiz gerekiyor," dedi.

Gazze'de Yaşananlar ve Uluslararası Yanıt

Fidan, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'deki gelişmeleri ve Türkiye’nin diplomatik çabalarını aktardı. "Dünya sahnesinde neredeyse her ülke Gazze'de ateşkes, insani yardımların erişimi ve iki devletli çözüm hususunda hemfikir," diyerek uluslararası toplumun ihtiyacına dikkat çekti.

ABD'nin Tutumu ve Zorluklar

Bakan Fidan, ABD'nin İsrail'e olan desteğinin durumunu değerlendirirken, bunun kendi çabalarını zorlaştırdığını belirtti. Ayrıca, bazı Avrupa ülkelerinin de benzer destekleri sürdürmesinin, Filistin krizinin çözümüne yönelik etkili adımlar atılmasına engel olduğunu söyledi.

İkinci Aşama Çağrısı

Fidan, "İsrail'i durdurmak için ikinci aşamaya geçme zamanıdır," diyerek, yaptırım ve uluslararası eylemlerle bu sorunun çözülmesi gerektiğinin önemini vurguladı. "İsrail hükümetine bedel ödetilmediği sürece, trajediler devam edecektir," şeklinde konuştu.

Filistin Meselesine Özel Bakış

Bakan Fidan, Lübnan'daki çatışmaların Filistin meselesinden uzaklaştırıcı bir etki yapmasına karşı uyararak, "Filistin meselesini diğer meselelerden ayırmamız gerekiyor," dedi. Ayrıca, uluslararası sistemin daha adil ve işlevsel hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

İsrail İşgali ve Gelecek Korkusu

Fidan, İsrail işgalinin genişlemesi durumunda daha fazla ölümlerin yaşanacağını belirterek, muhalif İsraillilerle sağlıklı diyaloglar kurulması gerektiğini vurguladı. Uluslararası sistemdeki sorunların çözülmesi gerektiğini ifade etti.

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