DOLAR
34,23 0,18%
EURO
37,34 0,26%
ALTIN
2.931,03 -0,42%
BITCOIN
2.263.926,36 -0,29%

Filistin'in Geleceği Konferansı'nda Siyasi Liderlerin Rolleri Tartışıldı

Filistin'in Geleceği Konferansı'nda siyasetçiler, Filistin halkının yaşadığı zorlukları ve uluslararası toplumun sorumluluklarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 18:19
Filistin'in Geleceği Konferansı'nda Siyasi Liderlerin Rolleri Tartışıldı

Filistin'in Geleceği Konferansı'ndan Öne Çıkanlar

Filistin'in Geleceği Konferansı, Türkiye'de önemli bir buluşma noktası oldu. Siyasetçilerin, Filistin halkının geleceğindeki rollerini tartıştığı oturumda, temel meselelerden biri de uluslararası toplumun sorumluluklarıydı.

Filistin Ulusal Meclisi'nden Açıklamalar

Filistin Ulusal Meclis Başkanı Ruhi Fettuh, "İsrail hükümetinin temel amaçlarının başta Filistin halkını Mısır ve Ürdün'e zorlamak olduğunu" belirterek, bu durumun 1948 yılındaki Nekbe'den daha büyük bir travmaya yol açabileceğini ifade etti.

EK Parti'nin Konferansa Ev Sahipliği

AK Parti Dış İlişkiler ve İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, TBMM NATO Parlamenter Asamble Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu moderatörlük yaptı. Çavuşoğlu, "Filistinlilerin yaşam haklarının büyük bir tehdit altında olduğunu" ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirdi.

Uluslararası toplumun Rolü Tartışıldı

Oturumda, Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı Eş Başkanı Mushahid Hussain, Batılı ülkelerin "İsrail-Filistin konusunda çifte standart" sergilediğini ve yeni bir uluslararası düzenin vaktinin geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin Ara Buluculuk Rolü

Eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ryszard Czarnecki, "Türkiye'nin bu hayati süreçte ara buluculuk yapabilecek kapasitede olduğunu" belirtti.

Barış Süreci İçin Çağrılar

Fettuh ayrıca, "Savaşın durdurulması ve tüm tarafların bir araya gelmesi gerekliliğine" dikkat çekerek, "Aksi halde tüm dünyanın savaşa sürüklenebileceğini" dile getirdi.

Demokratik Seçimler ve Uzlaşma Vurgusu

Fettuh, "Tüm Filistinli grupların bir araya gelerek demokratik seçimlere katılmaları gerekmektedir" diyerek, Fetih Hareketi ve Hamas arasında sağlanan uzlaşmanın önemini vurguladı.

Ateşkes ve İnsani Yardım Talebleri

Son olarak, Slovenya Meclis Üyesi Miroslav Gregoric, "Filistin'in uluslararası alanda tanınmasının önemli olduğunu" dile getirerek, çeşitli insani yardımların sağlanması ve "tüm rehinelerin serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

Konferans, Filistin halkının mücadele ve uluslararası topluma duyduğu güvenin yeniden inşası adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in...

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in Geleceği Konferansı'nda "Filistin'in Geleceğinin Şekillenmesinde Siyasetçilerin ve Parlamentoların Rolü" oturumu düzenlendi. Oturumun moderatörlüğünü, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in...

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in Geleceği Konferansı'nda "Filistin'in Geleceğinin Şekillenmesinde Siyasetçilerin ve Parlamentoların Rolü" oturumu düzenlendi. Oturumun moderatörlüğünü, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in...

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in Geleceği Konferansı'nda "Filistin'in Geleceğinin Şekillenmesinde Siyasetçilerin ve Parlamentoların Rolü" oturumu düzenlendi. Oturumun moderatörlüğünü, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in...

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in Geleceği Konferansı'nda "Filistin'in Geleceğinin Şekillenmesinde Siyasetçilerin ve Parlamentoların Rolü" oturumu düzenlendi. Oturumun moderatörlüğünü, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in...

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in Geleceği Konferansı'nda "Filistin'in Geleceğinin Şekillenmesinde Siyasetçilerin ve Parlamentoların Rolü" oturumu düzenlendi. Oturumun moderatörlüğünü, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in...

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in Geleceği Konferansı'nda "Filistin'in Geleceğinin Şekillenmesinde Siyasetçilerin ve Parlamentoların Rolü" oturumu düzenlendi. Oturumun moderatörlüğünü, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in...

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in Geleceği Konferansı'nda "Filistin'in Geleceğinin Şekillenmesinde Siyasetçilerin ve Parlamentoların Rolü" oturumu düzenlendi. Oturumun moderatörlüğünü, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in...

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in Geleceği Konferansı'nda "Filistin'in Geleceğinin Şekillenmesinde Siyasetçilerin ve Parlamentoların Rolü" oturumu düzenlendi. Oturumun moderatörlüğünü, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in...

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in Geleceği Konferansı'nda "Filistin'in Geleceğinin Şekillenmesinde Siyasetçilerin ve Parlamentoların Rolü" oturumu düzenlendi. Oturumun moderatörlüğünü, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in...

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in Geleceği Konferansı'nda "Filistin'in Geleceğinin Şekillenmesinde Siyasetçilerin ve Parlamentoların Rolü" oturumu düzenlendi. Oturumun moderatörlüğünü, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in...

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in Geleceği Konferansı'nda "Filistin'in Geleceğinin Şekillenmesinde Siyasetçilerin ve Parlamentoların Rolü" oturumu düzenlendi. Oturumun moderatörlüğünü, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in...

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in Geleceği Konferansı'nda "Filistin'in Geleceğinin Şekillenmesinde Siyasetçilerin ve Parlamentoların Rolü" oturumu düzenlendi. Oturumun moderatörlüğünü, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in...

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in Geleceği Konferansı'nda "Filistin'in Geleceğinin Şekillenmesinde Siyasetçilerin ve Parlamentoların Rolü" oturumu düzenlendi. Oturumun moderatörlüğünü, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in...

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in Geleceği Konferansı'nda "Filistin'in Geleceğinin Şekillenmesinde Siyasetçilerin ve Parlamentoların Rolü" oturumu düzenlendi. Oturumun moderatörlüğünü, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in...

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in Geleceği Konferansı'nda "Filistin'in Geleceğinin Şekillenmesinde Siyasetçilerin ve Parlamentoların Rolü" oturumu düzenlendi. Oturumun moderatörlüğünü, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in...

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in Geleceği Konferansı'nda "Filistin'in Geleceğinin Şekillenmesinde Siyasetçilerin ve Parlamentoların Rolü" oturumu düzenlendi. Oturumun moderatörlüğünü, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in...

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının Ankara'da düzenlediği Filistin'in Geleceği Konferansı'nda "Filistin'in Geleceğinin Şekillenmesinde Siyasetçilerin ve Parlamentoların Rolü" oturumu düzenlendi. Oturumun moderatörlüğünü, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.

İLGİLİ HABERLER

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Okul Müfredatında Yeni Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayınlandı
2
Hizbullah: ABD ve İsrail Ortadoğu'ya Yeni Bir Tehdit Getiriyor
3
Ordu'da 8 Gün Sonra Kayıp Kadının Cansız Bedeni Bulundu
4
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
5
AK Parti Çiğli İlçe Kongresi'nde Savunma Sanayii Vurgusu
6
İsrail ve İtalya Genelkurmay Başkanları Bölgesel Güvenliği Görüştü
7
İsrail'in Lübnan'daki Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor