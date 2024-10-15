Filistin'in Geleceği Konferansı Uluslararası Hukuku Masaya Yatırdı

Filistin'in Geleceği Konferansı'nda Uluslararası Hukukun Rolü Ele Alındı

Ankara'da gerçekleştirilen Filistin'in Geleceği Konferansı, uluslararası hukuk ve insan hakları konularının Filistin'deki önemini tartışmak amacıyla toplandı. Konferansa, AK Parti Dış İlişkiler ve İnsan Hakları Başkanlığı ev sahipliği yaptı.

Konferansa Katılan Önemli Konuşmacılar

AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan etkinlikte, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel moderatörlük yaptı. Michael Barnett, Salman Sayyid, Haydee Dijkstal, Vicente Palacio, Victor Kattan ve İhsan Adel gibi uluslararası hukuk uzmanları, Filistin ve insanlar hakları üzerine önemli görüşlerini paylaştı.

İsrail'in Saldırıları ve Uluslararası Tepkiler

Yüksel, İsrail'in son saldırıları sonrası birçok masum insanın yaşamını yitirdiğini belirtti ve uluslararası toplumun tepkisinin yetersiz olduğunu ifade etti. "Korkunç bir soykırım ile karşı karşıyayız" diyerek, olaylara dikkat çekti.

Korunma İhtiyacı ve Gelecek Tehditleri

Barnett, Filistinli sivillerin korunmasına yönelik hukuki destek ihtiyacını vurguladı. Sayyid ise, "Bizim geleceğimiz aslında Filistin'dir" diyerek, Filistin'deki mevcut durumu herkesin sorununun bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası Hukukun Gücü

Dijkstal, uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini belirtti ve sivillerin korunması ilkesinin önemine değindi. Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kurumların hızlı karar alabilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Destek Mesajı

Oturumun sonunda Cüneyt Yüksel, Türkiye'nin Filistin halkının yanında durarak adalet için mücadeleye devam edeceğini vurguladı. Konferans, uluslararası hukukun sadece kağıt üzerinde değil, pratikte de uygulanması gerektiğine dair güçlü mesajlarla sona erdi.