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Filistin, İspanya'nın Silah Satışını Durdurma Çağrısını Destekliyor

Filistin, İspanyol Başbakanı'nın İsrail'e silah satışını durdurma çağrısını olumlu karşıladı, uluslararası hukuka vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 16:03
Filistin, İspanya'nın Silah Satışını Durdurma Çağrısını Destekliyor

Filistin, İspanya'nın Silah Satışını Durdurma Çağrısını Destekliyor

Filistin, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in uluslararası topluma yaptığı, İsrail'e silah satışlarının acilen durdurulması yönündeki çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Sanchez'in açıklamalarının uluslararası hukuk ve temel insan haklarıyla uyumlu olduğunu vurguladı. Ayrıca, iki devletli bir çözüme destek verdiğini belirtti.

Açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği ihlallerin ve suçların sürdürülmesi için silah tedarik eden ülkelerin sorumluluğu olduğu belirtildi. Silah ticareti anlaşmasına taraf olan uluslararası toplumdan, İsrail'e silah ve askeri teçhizat satışlarının durdurulması istendi.

Papa ile Görüşmenin Ardından Gelen Çağrı

Pedro Sanchez, 11 Ekim tarihinde Papa Franciscus ile Roma'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, uluslararası toplumdan İsrail'e silah satışını durdurma isteğini dile getirmişti.

Silah Tedarikinde ABD'nin Rolü

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerine göre, 2011-2020 yılları arasında İsrail'in konvansiyonel silah tedarikinin %70,2'sini ABD sağlamıştır. ABD'nin ardından %23,9 ile Almanya ve %5,9 ile İtalya izlemektedir. Ayrıca, İsrail'e silah tedariki, 7 Ekim tarihinden sonra da devam etmektedir.

ABD Kongresi, nisan ayında onayladığı 95 milyar dolarlık dış askeri yardım paketi içerisinde İsrail'e 17 milyar dolar tahsis edilmesi kararını aldı.

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