Filistin: İsrail'in Kudüs'teki Kiliselere 'Eşi Görülmemiş Saldırı' İddiası

Filistin: İsrail'in Kudüs'teki kiliselere eşi görülmemiş saldırı iddiası

Filistin’deki Kiliselerle İlişkileri Takipten Sorumlu Yüksek Başkanlık Komitesi, İsrail’in Filistin’deki kiliselere yönelik uygulamalarının “eşi görülmemiş bir saldırı” olduğunu açıkladı. Kurum, bu adımların Hristiyan varlığını ortadan kaldırmaya dönük sistematik bir politika niteliğinde olduğunu belirtti.

Patrikhaneye yönelik mali baskılar

Açıklamada, başta Kudüs’teki Rum Ortodoks Patrikhanesi olmak üzere kutsal topraklardaki kiliselerin hedef alındığı vurgulandı. Komite, İsrail makamlarının dün Ortodoks Patrikhanesi’nin banka hesaplarını dondurduğunu ve kurumun mallarına yüksek vergiler uyguladığını kaydetti.

Bu önlemlerin, kiliselerin ruhani ve insani hizmetlerini sürdürmesini ciddi şekilde tehlikeye attığı ifade edildi.

Uluslararası hukuk ve statüye ilişkin uyarı

Açıklamada söz konusu uygulamaların uluslararası hukuku, Kudüs’teki tarihsel statükoyu ve mevcut anlaşmaları açıkça ihlal ettiği savunuldu. Komite, bu adımların Kudüs’ün kimliğini değiştirmeyi ve bölgenin dini ile kültürel dokusunu ortadan kaldırmayı amaçlayan daha geniş bir işgal politikasının parçası olduğunu belirtti.

Çağrı: Küresel kiliselere ve uluslararası topluma

Komite, küresel kiliseler ve dini kurumların sessizliğinin İsrail için bu uygulamaları genişletme konusunda bir “yeşil ışık” anlamına geleceği uyarısında bulundu. Açıklamada, uluslararası topluma ve dünya kiliselerine acil biçimde harekete geçme çağrısı yapıldı.