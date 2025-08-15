DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.783.231,08 0,01%

Filistin: İsrail'in Kudüs'teki Kiliselere 'Eşi Görülmemiş Saldırı' İddiası

Filistin yönetimi, Kudüs ve diğer kutsal topraklardaki kiliselerin İsrail tarafından 'eşi görülmemiş' şekilde hedef alındığını, banka hesaplarının dondurulduğunu ve uluslararası hukuka aykırı uygulamalar yapıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 23:45
Filistin: İsrail'in Kudüs'teki Kiliselere 'Eşi Görülmemiş Saldırı' İddiası

Filistin: İsrail'in Kudüs'teki kiliselere eşi görülmemiş saldırı iddiası

Filistin’deki Kiliselerle İlişkileri Takipten Sorumlu Yüksek Başkanlık Komitesi, İsrail’in Filistin’deki kiliselere yönelik uygulamalarının “eşi görülmemiş bir saldırı” olduğunu açıkladı. Kurum, bu adımların Hristiyan varlığını ortadan kaldırmaya dönük sistematik bir politika niteliğinde olduğunu belirtti.

Patrikhaneye yönelik mali baskılar

Açıklamada, başta Kudüs’teki Rum Ortodoks Patrikhanesi olmak üzere kutsal topraklardaki kiliselerin hedef alındığı vurgulandı. Komite, İsrail makamlarının dün Ortodoks Patrikhanesi’nin banka hesaplarını dondurduğunu ve kurumun mallarına yüksek vergiler uyguladığını kaydetti.

Bu önlemlerin, kiliselerin ruhani ve insani hizmetlerini sürdürmesini ciddi şekilde tehlikeye attığı ifade edildi.

Uluslararası hukuk ve statüye ilişkin uyarı

Açıklamada söz konusu uygulamaların uluslararası hukuku, Kudüs’teki tarihsel statükoyu ve mevcut anlaşmaları açıkça ihlal ettiği savunuldu. Komite, bu adımların Kudüs’ün kimliğini değiştirmeyi ve bölgenin dini ile kültürel dokusunu ortadan kaldırmayı amaçlayan daha geniş bir işgal politikasının parçası olduğunu belirtti.

Çağrı: Küresel kiliselere ve uluslararası topluma

Komite, küresel kiliseler ve dini kurumların sessizliğinin İsrail için bu uygulamaları genişletme konusunda bir “yeşil ışık” anlamına geleceği uyarısında bulundu. Açıklamada, uluslararası topluma ve dünya kiliselerine acil biçimde harekete geçme çağrısı yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Silifke Orman Yangını: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
Gazze Hükümeti: İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini 13. Kez Bombaladı
3
Bakan Yumaklı: Birçok Orman Yangınında Tam Kontrol Sağlandı
4
Gündem Özeti (16 Ağustos 2025): Özgür Özel'in Programı, Gazze ve Lig Haberleri
5
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Bodrum Katında Duman Tahliye Edildi
6
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
7
Gazze'ye Sadece %15 Yardım Ulaştı: 19 Günde 1.671 Tır Geçişi

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos