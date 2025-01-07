Filistin, İsrail'in Provokatif Haritasına Karşı Tepkisini Ortaya Koydu

Filistin, İsrail'in Harita Yayınını Kınadı

Filistin, İsrail Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı ve Bilad-i Şam olarak adlandırılan Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye topraklarını İsrail'in 'tarihi sınırları' içinde gösteren haritayı kınadı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsünden Açıklama

Filistin resmi haber ajansı WAFA aracılığıyla yapılan açıklamada, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne şu ifadeleri kullandı: "İşgal makamlarına bağlı resmi hesapların Filistin ve Arap topraklarını içeren haritalar yayımlaması ve Batı Şeria’nın ilhak edilmesi ile Gazze Şeridi’nde yerleşim yerleri kurulması çağrısı yapan ırkçı açıklamalar yayımlaması, kınanması ve reddedilmesi gereken bir durumdur."

Ebu Rudeyne ayrıca, "Bu tutum, uluslararası meşruiyet kararlarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil ediyor" dedi.

Bölgedeki Savaşların Temeli

Ebu Rudeyne, mevcut savaşların temel nedeninin bu aşırı İsrail politikaları olduğunu vurgularken, önceliğin BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararı doğrultusunda derhal bir ateşkes sağlanması, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve Gazze'nin yönetiminin tam anlamıyla Filistin Devleti'ne devredilmesi olması gerektiğini belirtti.

Sözcü, ayrıca gelecek ABD yönetimini, "bölgedeki güvenlik ve barışa hizmet etmeyen tüm İsrail politikalarını, eylemlerini ve uygulamalarını durdurmaya" çağırdı.

Ürdün'den Gelen Tepki

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da İsrail resmi hesaplarının yayınladığı bu provokatif haritaya tepki göstererek, eylemi kınadı.