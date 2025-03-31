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Filistin: İsrail'in Sağlık Çalışanlarını Öldürmesi Savaş Suçudur

Filistin, İsrail'in Gazze'deki sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarını savaş suçu olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 12:15
Filistin: İsrail'in Sağlık Çalışanlarını Öldürmesi Savaş Suçudur

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Filistin, İsrail ordusunun Gazze'de Filistin Kızılay bünyesinde çalışan 8 sağlık çalışanını öldürmesini "uluslararası alanda hesap sorulması gereken bir savaş suçu" olarak nitelendirdi. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de kuşatılan bölgede mahsur kalan sağlık çalışanlarına kötü davranılması ve ardından cesetlerinin rastgele bir çukura gömülmesini kınadı.

İsrail'in Suçlamaları

Açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik toplu katliam, soykırım, göçe zorlama ve ilhak suçları işlediğine vurgu yapıldı. Ayrıca, İsrail ordusunun yalnızca Filistinli sivilleri değil, insani yardım çalışanları, uluslararası personel ve gazetecileri de hedef aldığı dile getirildi. Bu davranışların, Gazze'deki Filistinlilere gözdağı vermek ve yardım ulaştırılmasını engellemek amacıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Uluslararası Hesap Vermesi Gereken Suçlar

Özellikle sağlık çalışanlarının öldürülmesinin "uluslararası alanda hesap sorulması gereken bir savaş suçu" olduğu vurgulandı. Filistin, İsrail'in Filistinlileri göçe zorlamayı dayatmak ve Gazze'yi yaşama uygun olmayan bir yer haline getirme çabalarını kınadı.

Uluslararası Mahkemeler Gözlemliyor

Filistin halkına karşı işlenen soykırım, yerinden etme ve ilhak suçlarının uluslararası mahkemeler ve yetkili kuruluşlar tarafından takip edildiği ifade edilerek, uluslararası toplumun bu duruma kayıtsız kalmaması gerektiği belirtildi.

Ambulanslara Saldırı ve Sağlık Görevlilerinin Kaybı

Filistin Kızılayı tarafından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak amacıyla bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı, bazı sağlık görevlilerinin de saldırıda yaralandığı belirtilmişti. Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de o gün sağlık görevlilerini kurtarmak için göreve gönderdiği ekipleriyle bağlantı kaybı yaşadığını duyurdu.

Cansız Bedeni Bulunan Sağlık Çalışanları

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan 14 kişiden bazılarına ait bulguların, ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış bir şekilde gömüldüğünü aktardı.

İsrail'in Ekipleri Kaçırması

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 25 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ilkyardım ve sivil savunma ekiplerinden 15 kişiyi kaçırdığını duyurdu.

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