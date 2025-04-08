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Filistin, Kahire Zirvesini Memnuniyetle Karşıladı: Gazze İçin Ortak Tavır Alındı

Filistin, Kahire'deki zirvenin sonuçlarını olumlu karşılayarak, Filistin halkının haklarına yönelik destek mesajlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 04:08
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 04:08
Filistin, Kahire Zirvesini Memnuniyetle Karşıladı: Gazze İçin Ortak Tavır Alındı

Filistin, Kahire'deki Zirvenin Sonuçlarına Memnun

Filistin, Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleşen Mısır-Ürdün-Fransa üçlü zirvesini ve zirvenin Filistin halkının haklarını destekleyen sonuçlarını memnuniyetle karşıladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Filistin davası ve halkımızın haklarına yönelik tehlikeli gelişmelerin, özellikle Gazze Şeridi’nde yürütülen soykırımın ele alındığı üçlü zirvenin gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz." ifadesi yer aldı.

Ortak Tutum Vurgusu

Açıklamada, liderlerin, Gazze'deki saldırıların derhal durdurulması ve Filistinlilerin korunmasına yönelik ortak bir tutum sergilediği belirtildi. Ayrıca, insani yardımların ulaştırılmasının garanti altına alınması ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ile topraklarının İsrail'e ilhak edilmesine karşı durulması gerektiği vurgulandı.

Acil Ateşkes Çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, zirvede alınan kararlar ve düzenlenen basın toplantısında yapılan çağrıları takdirle karşıladığını belirtti. Özellikle, "soykırım savaşının ve zorla yerinden etmenin durdurulması, acil ateşkes çağrısı, sınır kapılarının açılması ve Gazze halkına sürdürülebilir insani yardım sağlanması" gibi ifadelerin önemine dikkat çekildi.

Barışçıl Çözümün Önemi

Açıklamada, İsrail'in saldırılarının bölgeyi ciddi risklerle karşı karşıya bıraktığı ve çatışmanın çözümüne yönelik siyasi bir perspektif geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. İki devletli çözüm temelinde barışçıl bir çözümün hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

Destek Çağrısı

Filistin, Mısır ve Ürdün ile Fransa'nın, Arap zirvesinin sonuçlarına ve Filistin-Arap yeniden imar planına verdikleri destekten kaynaklı övgüde bulundu. Bu ülkelerin, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki zorla yerinden etme ve ilhak girişimlerini reddetmelerinin önemine dikkat çekildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Fransa'yı bu tutumunu Avrupa'nın, toplu veya bireysel olarak Filistin Devleti'ni tanımasına ve Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyelik kazanması için yapılan çabalara destek vermesine dönüştürmeye çağırdı.

Liderlerin Görüşmesi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze konulu üçlü zirve için Kahire'de bir araya geldi. Zirvede İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı yürüttüğü saldırıların durdurulması gerektiği vurgulandı.

Liderler, ayrıca Filistinlilerin korunması, acil insani yardımcıların ulaştırılması ve zorla yerlerinden edilmeleri ile topraklarının İsrail tarafından ilhak edilmesine yönelik her türlü girişimin reddedilmesi gerektiğini ifade etti.

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