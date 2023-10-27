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Filistin mitingi nedeniyle İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak

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Filistin mitingi nedeniyle İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yaşayanları ilgilendiren duyuru geldi. Yarın bu yollar trafiğe kapatılacağı açıklandı. ''Büyük Filistin Mitingi'' nedeniyle bazı önlemler alınırken yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği, AKP İl Başkanlığın tarafından Atatürk Havalimanı'nda yarın ''Büyük Filistin Mitingi'' düzenleneceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan miting için önlemler alınırken bazı yollar ise trafiğe kapatılma kararı alındı.

28 Ekim trafiğe kapalı yollar

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı,

Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları,

Atatürk Havalimanı B Kapısı önü varyant üstü iki yönlü,

Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C Kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü,

Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yolda,

Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri, Millet Bahçesi içerisinde bulunan tüm yollar

Yeşilköy Caddesi'nden Millet Bahçesi'ne bağlantı yolu trafiğe kapatılırken bu yollara alternatif olarak ise Yeni Havalimanı Caddesi tercih edilecektir.

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