DOLAR
39,75 -0,05%
EURO
46,36 -0,38%
ALTIN
4.259,87 -0,05%
BITCOIN
4.271.644,61 0,32%

Filistin Mücadelesinin Meşruiyeti: İstanbul'da Önemli Rapor Tanıtıldı

Hukukçular Derneği, Filistin halkının meşru mücadelesini ele alan bir raporu İstanbul'da tanıttı. Rapor, uluslararası hukuki temellere dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 22:20
Filistin Mücadelesinin Meşruiyeti: İstanbul'da Önemli Rapor Tanıtıldı

Filistin Mücadelesinin Önemli Raporu İstanbul'da Tanıtıldı

Hukukçular Derneği ve Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) iş birliğiyle hazırlanan "Uluslararası Hukuk Bağlamında Filistin Halkının Özgürlük ve Kendi Kaderini Tayin İçin Yürüttüğü Mücadelenin Meşruiyeti" başlıklı rapor, İstanbul'da gerçekleştirilen bir etkinlikle tanıtıldı.

Tanıtım Etkinliği Detayları

Etkinlikte konuşan Hukukçular Derneği Başkanı Melih Gülseren, Filistin'in özgürlük mücadelesine her zaman destek verdiklerini vurgulayarak, "Bu çalışmayı hazırlarken temel amacımız, Filistin halkının mücadelesini uluslararası hukukun metinlerinde görünür kılmak ve bu mücadelenin meşruiyetini hem hukuki hem de ahlaki temelleriyle ele almak" ifadelerini kullandı.

Kritik Hukuki Normların İncelenmesi

Gülseren, raporun sadece hukuki bir çerçeve sunmakla kalmayıp, meseleyi entelektüel ve normatif temelleriyle yeniden ele almayı amaçladığını söyledi. Raporda yer alan bilgiler ışığında, Filistin direnişinin bir sömürgecilik karşıtı direniş ve ulusal kurtuluş hareketi olduğuna dikkat çekti.

Yeryüzü Avukatları Derneği'nden Açıklama

Yeryüzü Avukatları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enes Kafadar da uluslararası hukuk kavramının bazı kötü niyetli aktörler tarafından çarpıtıldığını belirterek, "Bu çarpıklığın önüne geçmek için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir," dedi.

Panel ve Raporun İçeriği

Tanıtımın ardından, Deniz Baran'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşan Hüseyin Dişli, raporda geçen "erga omnes" ve "jus cogens" normlarını açıkladı. Bu kavramların, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkıyla bağlantılı olması gerektiğini vurguladı.

Raporun Yapısal İçeriği

WOLAS Hukuk Operasyonları Koordinatörü Nasır Qadri, raporun beş bölümden oluştuğunu ve bu bölümlerin Filistin halkının meşru mücadelesine dair değerlendirmeler içerdiğini aktardı. Raporda, Filistin halkının meşru mücadele hakkına dair önemli noktalara yer verildiği belirtildi.

Bu rapor, yalnızca Filistin için değil, tüm sömürgeleştirilmiş halklar için uluslararası hukukun yeniden düşünülmesi gerektiğini gösteriyor.

Hukukçular Derneği ile Yeryüzü Avukatları Derneğince (WOLAS) hazırlanan "Uluslararası Hukuk...

Hukukçular Derneği ile Yeryüzü Avukatları Derneğince (WOLAS) hazırlanan "Uluslararası Hukuk Bağlamında Filistin Halkının Özgürlük ve Kendi Kaderini Tayin İçin Yürüttüğü Mücadelenin Meşruiyeti" konulu rapor tanıtıldı.

Hukukçular Derneği ile Yeryüzü Avukatları Derneğince (WOLAS) hazırlanan "Uluslararası Hukuk...

Hukukçular Derneği ile Yeryüzü Avukatları Derneğince (WOLAS) hazırlanan "Uluslararası Hukuk Bağlamında Filistin Halkının Özgürlük ve Kendi Kaderini Tayin İçin Yürüttüğü Mücadelenin Meşruiyeti" konulu rapor tanıtıldı.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

Suriye’de Emekli ve Memur Maaşlarına Yüzde 200 Zam: Tarihi Karar Resmiyet Kazandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy'de Bostancı Köprüsü'nde Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Kıssaların Derin Anlamı: Prof. Dr. Lütfi Arslan'dan Önemli Açıklamalar
3
Büyükçekmece'deki Rüşvet Davası Başladı
4
Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Kocaeli Gebze'de Hurda Atık Depolama Sahasında Yangın Çıktı
6
Kütahya'da Tüp Satışı Yapan İş Yerinde Patlama: 8 Yaralı
7
Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?

Suriye’de Emekli ve Memur Maaşlarına Yüzde 200 Zam: Tarihi Karar Resmiyet Kazandı

İstanbul'dan Ankara'ya Alarm: Gök Gürültüsü ile Gelen Sağanak Yağışlar!

2025 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımında Beklentiler ve Maaşlar

İstanbul'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı!

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

Pazarlarda QR Kod Dönemi: Nakit Sorunu Tarihe Karışıyor