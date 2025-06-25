Filistin Mücadelesinin Meşruiyeti: İstanbul'da Önemli Rapor Tanıtıldı

Filistin Mücadelesinin Önemli Raporu İstanbul'da Tanıtıldı

Hukukçular Derneği ve Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) iş birliğiyle hazırlanan "Uluslararası Hukuk Bağlamında Filistin Halkının Özgürlük ve Kendi Kaderini Tayin İçin Yürüttüğü Mücadelenin Meşruiyeti" başlıklı rapor, İstanbul'da gerçekleştirilen bir etkinlikle tanıtıldı.

Tanıtım Etkinliği Detayları

Etkinlikte konuşan Hukukçular Derneği Başkanı Melih Gülseren, Filistin'in özgürlük mücadelesine her zaman destek verdiklerini vurgulayarak, "Bu çalışmayı hazırlarken temel amacımız, Filistin halkının mücadelesini uluslararası hukukun metinlerinde görünür kılmak ve bu mücadelenin meşruiyetini hem hukuki hem de ahlaki temelleriyle ele almak" ifadelerini kullandı.

Kritik Hukuki Normların İncelenmesi

Gülseren, raporun sadece hukuki bir çerçeve sunmakla kalmayıp, meseleyi entelektüel ve normatif temelleriyle yeniden ele almayı amaçladığını söyledi. Raporda yer alan bilgiler ışığında, Filistin direnişinin bir sömürgecilik karşıtı direniş ve ulusal kurtuluş hareketi olduğuna dikkat çekti.

Yeryüzü Avukatları Derneği'nden Açıklama

Yeryüzü Avukatları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enes Kafadar da uluslararası hukuk kavramının bazı kötü niyetli aktörler tarafından çarpıtıldığını belirterek, "Bu çarpıklığın önüne geçmek için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir," dedi.

Panel ve Raporun İçeriği

Tanıtımın ardından, Deniz Baran'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşan Hüseyin Dişli, raporda geçen "erga omnes" ve "jus cogens" normlarını açıkladı. Bu kavramların, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkıyla bağlantılı olması gerektiğini vurguladı.

Raporun Yapısal İçeriği

WOLAS Hukuk Operasyonları Koordinatörü Nasır Qadri, raporun beş bölümden oluştuğunu ve bu bölümlerin Filistin halkının meşru mücadelesine dair değerlendirmeler içerdiğini aktardı. Raporda, Filistin halkının meşru mücadele hakkına dair önemli noktalara yer verildiği belirtildi.

Bu rapor, yalnızca Filistin için değil, tüm sömürgeleştirilmiş halklar için uluslararası hukukun yeniden düşünülmesi gerektiğini gösteriyor.

Hukukçular Derneği ile Yeryüzü Avukatları Derneğince (WOLAS) hazırlanan "Uluslararası Hukuk Bağlamında Filistin Halkının Özgürlük ve Kendi Kaderini Tayin İçin Yürüttüğü Mücadelenin Meşruiyeti" konulu rapor tanıtıldı.

Hukukçular Derneği ile Yeryüzü Avukatları Derneğince (WOLAS) hazırlanan "Uluslararası Hukuk Bağlamında Filistin Halkının Özgürlük ve Kendi Kaderini Tayin İçin Yürüttüğü Mücadelenin Meşruiyeti" konulu rapor tanıtıldı.