DOLAR
34,11 -0,29%
EURO
38,1 -0,12%
ALTIN
2.863,78 -1,31%
BITCOIN
2.143.331,47 0,39%

Filistin Sağlık Bakanlığı: İşgal Altında 716 Ölü

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail saldırılarında ölü sayısı artıyor. 716 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 14:58
Filistin Sağlık Bakanlığı: İşgal Altında 716 Ölü

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Açıklamaları

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleşen olaylarla ilgili endişe verici veriler paylaştı. Açıklamaya göre, bu dönemde İsrail güçleri ve bazı İsrailliler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 716 kişi hayatını kaybetti.

İçerideki Kayıplar

Açıklamada, ölenler arasında 160 çocuk ve 10 kadın bulunduğu belirtildi. Ayrıca, yaralananların sayısının 5,750 olduğu ifade edildi. Bu rakamlar, bölgedeki insani durumun ne kadar kritik olduğunu gözler önüne seriyor.

Artan Şiddet

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasıyla birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Gazze'de de son durum oldukça ağır; buradaki saldırılarda 41,272 Filistinli hayatını kaybetmiş ve 95,551 kişi yaralanmıştır.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adli Tıp Kurumu Raporu Sonuçlandı: Narin Güran’ın Ölüm Nedeni ve Detayları Ortaya Çıktı
2
Ketaib Hizbullah Komutanı Şam'da Hayatını Kaybetti
3
İsrail Ordusu Beyrut’a Hava Saldırısı Gerçekleştirdi
4
İsrail Yönetimi UCM'ye İtirazda Bulundu
5
Uzmanlardan Lübnan'daki Saldırı ve Akıllı Telefonlar Üzerine Değerlendirme
6
Küresel Açlık Sorunu: 282 Milyon İnsan Acil Tehdit Altında
7
İsrail Ordusu Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

Benzine ağır darbe FED sonrası geliyor! Benzin fiyatlarında dev zam kapıda geliyor!

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış