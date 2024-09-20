Filistin Sağlık Bakanlığı: İşgal Altında 716 Ölü

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Açıklamaları

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleşen olaylarla ilgili endişe verici veriler paylaştı. Açıklamaya göre, bu dönemde İsrail güçleri ve bazı İsrailliler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 716 kişi hayatını kaybetti.

İçerideki Kayıplar

Açıklamada, ölenler arasında 160 çocuk ve 10 kadın bulunduğu belirtildi. Ayrıca, yaralananların sayısının 5,750 olduğu ifade edildi. Bu rakamlar, bölgedeki insani durumun ne kadar kritik olduğunu gözler önüne seriyor.

Artan Şiddet

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasıyla birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Gazze'de de son durum oldukça ağır; buradaki saldırılarda 41,272 Filistinli hayatını kaybetmiş ve 95,551 kişi yaralanmıştır.