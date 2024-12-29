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Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'e Hastane Müdürü İçin Serbest Bırakma Çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 19:14
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'e Hastane Müdürü İçin Serbest Bırakma Çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Çağrı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin derhal serbest bırakılması yönünde bir açıklama yaptı.

İnsan Hakları İhlali

Bakanlık, Ebu Safiyye'nin işgal güçleri tarafından kötü muameleye uğradığını belirterek, alıkonulmasının sağlık çalışanlarına yönelik bir başka insan hakları ihlali olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Filistinlilere hizmet ederek insani görevini yerine getirdiği için doktorlara ve hastalara saldırmak, onları alıkoymak tüm insanlık ve meslek haklarının ihlalidir" ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Kuruluşlara Çağrı

Filistin Sağlık Bakanlığı, uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına, Ebu Safiyye dahil olmak üzere İsrail hapishanelerinde tutulan tüm sağlık personelinin derhal serbest bırakılması için müdahalede bulunmaları çağrısında bulundu.

Kemal Advan Hastanesi Hakkında

Gazze'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi, ismini 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'dan almıştır. Hastane, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti vermekteydi.

Son Gelişmeler

İsrail ordusu, 27 Aralık tarihinde Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, hastanenin bazı bölümlerine baskın düzenleyip ateşe vermiştir.

Bunlarla birlikte, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 514 Filistinli ölmüştür ve 108 bin 189 kişi yaralanmıştır. Enkaz altında hala binlerce ölü bulunduğu bildirilmektedir, ayrıca halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edilmektedir.

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