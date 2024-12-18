Filistin Temsilcisi Mansur: 'BM Genel Kurulu, Barış için Birlik Mekanizması ile Harekete Geçmeli'

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'de ateşkes sağlama konusunda başarısız olduğunu vurguladı. Mansur, BM Genel Kurulu'nun devralarak 'Barış için Birlik' mekanizması çerçevesinde harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

BMGK'da düzenlenen oturumda konuşan Mansur, bir yıldan uzun süredir her toplantıda, Filistinli ve İsrailli ailelerin bir araya gelebilmesi için ateşkes çağrısında bulunduklarını hatırlattı. "Tüm sivil yaşamın korunması gerektiğini tekrar ediyorum," diyen Mansur, sivil yaşamın korunması talebini önemle vurguladı.

Mansur, "Bir ateşkes sağlanmaması halinde yaşanacaklar konusunda uyardık ancak yalnızca birkaç hafta önce sunulan bir karar tasarısı, BMGK'nin 14 üyesinin desteğine rağmen ABD tarafından veto edildi," dedi. Ayrıca, BMGK'nin ateşkes sağlama noktasındaki başarısızlığını eleştirdi.

Mansur, İsrail'in 'sömürgeci ajandasını' sürdürdüğünü ve uluslararası hukuku ile BM kararlarını ihlal ettiğini belirtti. "İsrail'i işlediği suçlardan dolayı sorumlu tutacak, bu suçları durduracak ve Filistin topraklarının yasa dışı ilhakını tersine çevirecek tedbirler hala alınmamıştır," ifadelerini kullandı.

Mansur, Uluslararası Af Örgütü'nün, İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım işlediği sonucuna varan raporunu hatırlatarak, İsrail'in benzer eylemleriyle İrlanda'ya karşı adımlar attığını belirtti. "İsrail Dışişleri Bakanı, Dublin'deki büyükelçiliğini kapattı ve İrlanda'nın tüm kırmızı çizgileri aştığını ifade etti. Ancak asıl kırmızı çizgileri aşan, halkı aç bırakma ve toprakları ilhak etmeye devam eden İsrail'dir," dedi.

Mansur, dünya genelindeki ülkelerin ilkesel duruşlarını sürdüreceğini ve İsrail'in baskı ve tacizlerine boyun eğmeyeceklerini vurgulayarak, "Özgürlük, adalet ve barış için ayakta duran herkesi selamlıyoruz." dedi. Manevralarının kelimelerden daha yüksek sesle konuşması gerektiğine işaret eden Mansur, uluslararası hukuku savunmak ve BM kararlarını uygulamak için devletleri bir kez daha düşünmeye çağırdı.