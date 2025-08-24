Filistin Uyarıyor: İsrail’in Gazze İşgali 2 Milyon Sivili Felakete Sürükleyecek

Filistin: İsrail'in Gazze İşgali 2 Milyon Sivili Felakete Sürükleyecek

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentini işgal etme planının 2 milyondan fazla sivilin hayatını tehlikeye atacağını belirterek güçlü bir uyarıda bulundu.

Açıklamanın özü ve uluslararası çağrı

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Gazze'nin işgalinin soykırımı ve açlığı derinleştireceği, kentin yaşam altyapısının tamamen çökeceği ve milyonlarca sivili felakete sürükleyeceği vurgulandı.

Açıklamada, Gazze'deki açlığın doğal nedenlerden kaynaklanmadığı; bunun İsrail'in kuşatma ve yardımı engelleme politikalarını 'savaş silahı' olarak kullanmasının sonucu olduğu ifade edildi.

Filistin tarafı, Birleşmiş Milletler'in dahi Gazze'de açlık suçu işlediğine dair beyanına rağmen uluslararası toplumun harekete geçmemesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, binlerce hayatı kurtaracak bağlayıcı uluslararası adımlar atılması çağrısında bulundu.

İsrail'in planı ve uygulama takvimi

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos tarihinde bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre ordu, Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldı; ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılıyor.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal gerçekleştirilecek. İkinci aşamada ise Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Tarihçe ve mevcut durum

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın uyarısı, olası işgalin insani krizi derinleştireceği ve uluslararası toplumun acil, bağlayıcı müdahalede bulunmasının gerekliliğine işaret ediyor.