Filistin Yönetimi, Al Jazeera Yayınlarını Durdurdu

Filistin yönetimi, İsrail'in ardından Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını geçici olarak sonlandırma kararı aldı. Al Jazeera'nın Katar merkezli faaliyetleri, Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan bilgilere göre, Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Enformasyon Bakanlığı tarafından oluşturulan bir komite tarafından durduruldu.

Al Jazeera'nın Filistin'deki ofisi, tüm çalışmalarını ve bünyesindeki gazetecilerin faaliyetlerini askıya alma yönünde bir karar alındığı belirtiliyor. Haberde, öncelikle Al Jazeera'nın Filistin yasalarını ihlal ettiği ve yasal statüsünü düzeltinceye kadar yayınlarının durdurulduğu ifade ediliyor.

Kararın gerekçesi ise "Filistin'in içişlerine müdahale niteliğinde kışkırtıcı içerikler" yayınlayan Al Jazeera'nın faaliyetleri olarak öne sürüldü. Söz konusu televizyon kanalının konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadığı bildirildi.

Filistin güçleri, son dönemde Batı Şeria'da silahlı gruplara yönelik operasyonlar gerçekleştiriyor. Özellikle Cenin Mülteci Kampı'nda yapılan bir operasyonda 9 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'deki Al Jazeera Faaliyetleri Durduruldu

Öte yandan, İsrail Başbakanlık Basın Ofisi tarafından 5 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Al Jazeera'nın İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması kararının da alındığı belirtildi. Bakanlar Kurulu, İletişim Bakanı Shlomo Karhi tarafından sunulan öneriyi oy birliğiyle kabul etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet, oy birliğiyle tahrik edici Al Jazeera'nın İsrail'de sonlandırılması kararını aldı" ifadelerini kullandı.

Bu karar kapsamında Al Jazeera'nın televizyon kanalları ve internet sitelerinin yayınına son verilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması yönünde adımlar atılacağı duyuruldu. Ayrıca, Al Jazeera'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ofisini basarak buradaki ekipmanlara el konulduğu kaydedildi.