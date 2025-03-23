Filistin Yönetimi'nden İsrail'in Yasa Dışı Yerleşim Kararına Tepki

Filistin yönetimi, İsrail'in Batı Şeria'daki 13 yasa dışı yerleşimi bağımsız birimler olarak tanıma kararını kınadı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 19:24
Filistin Yönetimi'nden İsrail'in Yasa Dışı Yerleşim Kararına Tepki

Filistin yönetimi, İsrail'in Batı Şeria'daki 13 yasa dışı yerleşimi bağımsız birimler olarak tanıma kararını şiddetle kınadı. Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu kararın Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yolunda atılmış bir adım olduğu ifade edildi.

Yerleşim birimlerinin genişletilmesi, İsrail'in Batı Şeria'daki yıkım ve zorla göç politikalarının bir uzantısı olarak değerlendirildi. Ayrıca dünya ülkelerine, İsrail'in suçlarına ve saldırganlığına karşı tutumlarını gözden geçirmeleri gerektiği hatırlatıldı.

ABD'nin Himayesinde Sömürge Suçu

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh, bu kararın, ABD'nin himayesinde ve uluslararası toplumun sessizliğinde işlenen bir sömürge suçu olduğunu belirtti. Futuh, Filistin topraklarında yeni bir sömürgeci gerçeklik dayatıldığını ve sistematik Yahudileştirme planında bir adım daha atıldığına dikkat çekti.

Futuh, uluslararası topluma İsrail'e yaptırım uygulama çağrısında bulundu ve bu planın sadece kınamalarla geçiştirilemeyeceğini vurguladı.

Filistin Coğrafyasına Müdahale

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Mueyyed Şaban, alınan kararı "Filistin coğrafyasına müdahale" olarak tanımladı. Şaban, söz konusu yerleşimlerin Ramallah, Beytüllahim, Selfit, Eriha, Nablus ve Tubas gibi valiliklerde bulunduğunu ve çoğunun yaklaşık 20 yıl önce yasa dışı olarak kurulduğunu belirtti.

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik kabinesinde 13 yerleşimin bağımsız birimler olarak tanındığını duyurdu. Bu yerleşim birimleri arasında Alon, Harasha, Kerem Reim, Neria, Migron, Shvut Rachel, Avnat, Brosh HaBika, Leshem, Nofei Nehemia, Tal Menashe, Ibei HaNahal ve Gevaot yer aldı.

Smotrich, daha önce de 2025’in işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak yılı olacağını öne sürmüş ve bölgedeki kentlerin Gazze’ye benzeyeceği tehdidinde bulunmuştu. Bu açıklamalar, bu bölgelerdeki aksaklıkların daha da derinleşeceği endişelerini artırıyor.

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