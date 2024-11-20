Filistinli Aile, 14 Yaşındaki Çocuğunun Hapsini Üzüntüyle Karşılıyor

Filistinli Eyhem Selayme, 14 yaşında ve iki hafta içinde cezaevine girecek. Ailesi, çocuklarının 'taş attığı' gerekçesiyle hapiste olmasının derin üzüntüsünü yaşıyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Selayme, ‘Benim yaşımdaki çocuklar oyunlar oynar, futbol oynar, akrabalarını ziyaret eder, okula gider. Ama biz Filistinli çocuklar için bu geçerli değil’ ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni benimseyeli 35 yıl geçti. Ancak bu süre zarfında, İsrail yönetimi işgal altındaki Filistin topraklarında çocukları hâlâ haksız yere hapis ediyor. 20 Kasım 1989'da imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmesi dolayısıyla dünya genelinde kutlanan “Dünya Çocuk Hakları Günü”nde, Filistinli çocuklar hak ihlallerine maruz kalmaya devam ediyor.

Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi verilerine göre, İsrail'de her yıl, bazıları 12 yaşında olmak üzere yaklaşık 500 ile 700 Filistinli çocuk, 'taş atma' suçlamasıyla gözaltına alınarak yargılanıyor. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ise, şu an yaklaşık 280 Filistinli çocuğun İsrail hapishanelerinde tutulduğunu bildirdi.

Filistinli Eyhem Selayme’nin ceza durumu, genç yaşına rağmen ağır bir hapis cezasıyla sonuçlandı. Eyhem, 1 Aralık’ta Maskobiye Hapishanesi'ne teslim edilmesi gereken 14 yaşındaki bir çocuk olarak, hapse girecek.

Baba Navaf Selayme, oğlu Eyhem ve kuzenleri için 17 Mayıs 2023'te, bölgedeki bir olayda gözaltına alındıklarını belirtti. Oğluna hapis cezası verilmesi, uluslararası hukuka aykırı birçok sorunu gündeme getiriyor. Selayme, “Uluslararası hukuka göre 16 yaş altındaki çocukların hapsedilmemesi gerekirken, İsrail kanunlarına göre 14 yaşında olmak yeterlidir” diye vurguladı.

Oğlu Eyhem'in durumu hakkında endişelerini dile getiren Baba Selayme, cezaevine girmek zorunda kalacak olması ile ilgili olarak, “Bugün bir çocuk cezaevine girdiğinde hiçbir haber alamıyorsun. Tutuklananların nereye götürüldüğünü bilmiyorsun. Ben oğlumu bir yıl boyunca hayatımdan çıkartmak zorunda kalacağım” ifadelerini kullandı.

Eyhem, cezaevine girmesi hakkında ise, “Benim yaşımdaki çocuklar oyunlar oynar, futbol oynar. Ama biz Filistinli çocuklar için bu geçerli değil” şeklinde konuştu. Ailesini ve evini özleyeceğini dile getiren Eyhem, cezaevindeyken yaşayacağı zorlukları düşündüğünü belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.