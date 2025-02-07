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Filistinli Bakan Ağabekyan, Trump'ın Gazze Planını Reddetmeye Çağırdı

Filistin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ağabekyan, Trump'ın Gazze planının reddedilmesi için uluslararası topluma seslendi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:01
Filistinli Bakan Ağabekyan, Trump'ın Gazze Planını Reddetmeye Çağırdı

Trump'ın 'Gazze'yi devralma' Planına Tepki

Filistin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Varsen Ağabekyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma ve Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme planını kesin bir dille reddetmeye çağırdı. Ağabekyan, Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'ye yaptığı açıklamada, bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Filistinlilerin Haklarının Yanında Durun

Ağabekyan, “70 yıldan beri mülteci konumunda bulunan Filistinlilerin yerinden edilmesi ve haklarının ihlali konusunda tüm ülkelerin açık bir duruş sergilemesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Uluslararası Hukukun Önemi

Ağabekyan, “Avustralya ve diğer tüm ülkelerin, uluslararası hukuka saygı göstererek bu durumu kabul edilemez olarak değerlendirmelerini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Gazze’nin yeniden inşası için yaratıcı fikirlerin hoş karşılandığını, ancak zorla yerinden edilme fikrinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Trump'ın Açıklamaları Tehlikeli

Ağabekyan, Trump'ın açıklamalarının “son derece tehlikeli” olduğunu belirterek, bu tavırların İsrail'e daha fazla saldırganlık için yeşil ışık yakabileceğini ifade etti. “Atalarımızın topraklarındaki varlığımızı reddediyorlar.” dedi.

Vatanlarından Vazgeçmeyecekler

Ağabekyan bazı sivillerin savaştan yorulsa da Filistinlilerin kendi evlerine dönüşlerinin, Gazze’ye olan bağlılıklarının bir kanıtı olduğuna dikkat çekti. “Vatanlarından vazgeçerler mi? Hayır.” diyerek, Filistinlilerin sahip oldukları en küçük eşyalarını bile yanlarında tutarak geri döneceğini belirtti.

Avustralya'nın Rolü

Ağabekyan, Avustralya’nın Filistin devletini resmen tanımasını talep etti. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Trump'ın Gazze planına ilişkin herhangi bir yorumda bulunmayı reddederek, ülkesinin iki devletli çözüme olan bağlılığını yineledi.

Trump'ın Gazze Planı Hakkında

Trump, önceki hafta, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında Gazze’yi devralacaklarını açıklamıştı. Trump, Gazze'nin parçalanmış durumunu vurgulayarak, bölgedeki Filistinlilerin yeni yerleşim yerlerine yönlendirilmesinin daha iyi olacağını belirtmişti.

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