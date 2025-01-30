Filistinli Çocuk Tesnim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Duygu Dolu Mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tesnim'in Duygu Dolu Mektubu

14 yaşındaki Filistinli Tesnim Suhayb Ulvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupta, "Sizi yeryüzündeki her mazlum Müslümana merhametli bir baba olarak tanıdım" ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırıların ardından, ailesiyle birlikte 3 ay önce Gazze’ye dönen Tesnim'in evi, bu saldırılar sırasında bombalandı. Bu zor dönemde, yaşananları gözlemleyen genç kız, mektubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitap ederken, samimi duygularını ifade etti.

Tesnim, AA muhabirine verdiği demeçte, mektubunu yazmasına rağmen nasıl ulaştıracağı hakkında bir fikri olmadığını belirterek onu her zaman yanında sakladığını açıkladı. El yazısıyla kaleme aldığı mektubunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı "Sevgili dedem" diye nitelendiren Tesnim, internette izlediği bir videoda Erdoğan’ın Mısır’da hayatını kaybeden Esma el-Baltacı için gözyaşı dökmesini asla unutmadığını da ifade etti.

Verdiği mesajda, "Siz çok iyi bir yüreğe sahipsiniz. Sizi yeryüzündeki her mazlum Müslümana merhametli bir baba olarak tanıdım. O günden bu yana, insanlığın geçmişindeki bu lanetli savaşların başladığı günden beri sizin gibi merhametli yardımcıları andım" şeklinde duygularını paylaştı.

Filistinli çocuk, mektubunda şu sözlere de yer verdi: "Herkesin gönlünde olan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim kalbimde ve tüm Filistinlilerin yüreğinde sevginizin boyutunu bilmiyorsunuz ama emin olun ki sevginiz tüm insanların yüreğini dolduruyor. Çünkü hakikati ve mazlumları savunma konusunda sizden daha iyi bir başkan görmedik."

Tesnim, mektubunu sonlandırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sağlık dileklerini ileterek, "Müslümanlara, tüm Gazze çocuklarına ve tüm mazlumlara faydalı olmanızı niyaz ediyorum" dedi.