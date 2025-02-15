Filistinli Esirler, Zorla Giydirilen Kıyafetleri Ateşe Verdi

İsrail'in verdiği Davut yıldızlı kıyafetleri giyen Filistinli esirler, serbest kaldıklarında bu kıyafetleri ateşe vererek protesto etti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:40
Filistinli Esirler, Zorla Giydirilen Kıyafetleri Ateşe Verdi

Serbest Bırakılan Filistinli Esirlerden Protesto

İsrail'in altıncı esir takası sürecinde, üzerinde Davut yıldızı bulunan tek tip kıyafetler giydirilmiş Filistinli esirler, Gazze'ye ulaştıktan sonra bu kıyafetleri ateşe verdi. Olay, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi avlusunda gerçekleşti.

İsrail Cezaevleri İdaresi (ŞABAS), serbest bırakılan esirlere zorla giydirilen kıyafetlerin üzerinde Arapça olarak "unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazısını dikkat çekti. Esirler, Ofer Askeri Cezaevi önünde bu kıyafetlerle sıraya dizilerek basına servis edilen fotoğraflarda yer aldı.

Esir Takası Detayları

Filistinli esirlerin serbest kalması, Hamas'ın Gazze'deki üç İsrailli erkek esiri -biri ABD-İsrail, biri Rusya-İsrail çifte vatandaşı- serbest bırakması şartıyla gerçekleştirildi. Karşılığında İsrail, toplam 369 Filistinli esiri serbest bırakma karar aldı.

Serbest bırakılan bu 369 Filistinli esir arasında 36 kişi müebbet hapis cezasına çarptırılmışken, 333'ü ise 7 Ekim 2023 tarihinden sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulmuş kişilerden oluşuyor.

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