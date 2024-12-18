DOLAR
35,02 -0,08%
EURO
36,78 -0,19%
ALTIN
2.979,49 -0,12%
BITCOIN
3.640.765,81 2,68%

Filistinli Karikatürist Mahmud Abbas: 'Karikatür Direnişin Gücüdür'

Mahmud Abbas, karikatür sanatının Filistin direnişinde önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, sosyal medyanın etkisini anlattı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:04
Filistinli Karikatürist Mahmud Abbas: 'Karikatür Direnişin Gücüdür'

Filistinli Karikatürist Mahmud Abbas: 'Karikatür Direnişin Gücüdür'

Şule Özkan - Filistinli karikatürist Mahmud Abbas, Arap dünyasında ve uluslararası medyada dikkat çeken çizimleriyle, karikatürün bir direniş yöntemi olduğunu belirtirken, "Eğer karikatür Filistin direnişinin aracı olmasaydı, şehit Naci el-Ali bu uğurda öldürülmezdi," dedi.

Karikatürlerle Uluslararası Duyuru

2021 yılında Portekiz'de düzenlenen World Humor Awards kapsamında onur ödülüne layık görülen Abbas, karikatürlerin uluslararası etkisini ve İsrail'in Filistin'deki saldırılarını nasıl duyurduğunu AA muhabirine anlattı. Özellikle 7 Ekim 2023'ten bu yana sosyal medyada yayımlanan karikatürlerin Filistin meselesine ışık tuttuğunu vurguladı.

Yılların Acısı ve Sanatın Rolü

Abbas, İkinci İntifada (Aksa İntifadası) döneminde duvarlara astığı şehit ilanları ve resimlerle ifade bulduğunu dile getirerek, o dönemde sosyal medyanın var olmadığını hatırlattı. İnsanların duvarları kullanarak kendilerini ifade etmek zorunda kaldığını ifade etti.

2007-2008 yıllarında ailesinin kaybının ardından karikatür çizmeye başladığını belirten Abbas, "Bu acıyı ifade etmenin bir yolu olarak karikatür çizmeye başladım," diye konuştu.

Sosyal Medyanın Gücü

Yıllar içinde sosyal medyanın yaygınlaşarak karikatür çizmeyi öğrenmesine yardımcı olduğunu aktaran Abbas, bu platformların geniş kitlelere ulaşmada en etkili araçlar olduğunu vurguladı. Eskiden yalnızca duvarlarda yer alan görsellerinin şimdi küresel bir kitleye ulaştığını belirtti.

Filistin Davasının Önemi

"Filistin meselesi benim bir parçam, ben de Filistin meselesinin bir parçasıyım," diyen Abbas, Gazze'nin durumunun kendisi için ilham kaynağı olduğunu dile getirdi. Bu durumun, hak ve batıl mücadelesinin ne denli açık olduğunu gösterdiği görüşünde.

Karikatürlerin Etkisi

Abbas, "Tek bir karikatür 100 makaleden daha etkili olabilir," diyerek karikatürlerin gücüne dikkat çekti. Özellikle Refah'taki Filistinli mültecilerin çadırlarının yakılmasıyla ilgili yaptığı çizimin uluslararası basında yankı uyandırdığını ifade etti.

İfade Özgürlüğü ve Sansür

Siyasi mesajların ifade edilmesinde karikatürlerin rolüne değinen Abbas, Arap dünyasında ifade özgürlüğünün kısıtlı olduğunu, birçok karikatüristin tutuklandığını ve sansürle karşılaştığını belirtti. Sosyal medyanın karikatüristler için sansür dışında bir nefes alabileceği alan olduğunu vurguladı.

Son Sözler

Abbas, herkesin Filistin davasına katkıda bulunması gerektiğini ifade ederek, "Mürekkep asla kanla eşit olamaz," dedi. Kendi eserlerinin, bu dava için hayatını kaybedenlerin yanında her zaman eksik kalacağını hissettiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırmızı Kitap'ın Güncellenmesi Tamamlanmak Üzere
2
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Alabora Olan Teknede 25 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Esenler'in Sokakları Yapay Zeka Destekli 1166 Kamerayla İzlenecek
4
İklim Değişikliği Risklerini Öngörmede Akıllı Verilerin Rolü Artıyor
5
Filistinli Karikatürist Mahmud Abbas: 'Karikatür Direnişin Gücüdür'
6
Türk Savunma Sanayisi, Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı 2024'e Katılıyor
7
Adana'da Bıçaklı Kavga: İki Sanığa Hapis Cezası

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı