Filistinli Karikatürist Mahmud Abbas: 'Karikatür Direnişin Gücüdür'

Şule Özkan - Filistinli karikatürist Mahmud Abbas, Arap dünyasında ve uluslararası medyada dikkat çeken çizimleriyle, karikatürün bir direniş yöntemi olduğunu belirtirken, "Eğer karikatür Filistin direnişinin aracı olmasaydı, şehit Naci el-Ali bu uğurda öldürülmezdi," dedi.

Karikatürlerle Uluslararası Duyuru

2021 yılında Portekiz'de düzenlenen World Humor Awards kapsamında onur ödülüne layık görülen Abbas, karikatürlerin uluslararası etkisini ve İsrail'in Filistin'deki saldırılarını nasıl duyurduğunu AA muhabirine anlattı. Özellikle 7 Ekim 2023'ten bu yana sosyal medyada yayımlanan karikatürlerin Filistin meselesine ışık tuttuğunu vurguladı.

Yılların Acısı ve Sanatın Rolü

Abbas, İkinci İntifada (Aksa İntifadası) döneminde duvarlara astığı şehit ilanları ve resimlerle ifade bulduğunu dile getirerek, o dönemde sosyal medyanın var olmadığını hatırlattı. İnsanların duvarları kullanarak kendilerini ifade etmek zorunda kaldığını ifade etti.

2007-2008 yıllarında ailesinin kaybının ardından karikatür çizmeye başladığını belirten Abbas, "Bu acıyı ifade etmenin bir yolu olarak karikatür çizmeye başladım," diye konuştu.

Sosyal Medyanın Gücü

Yıllar içinde sosyal medyanın yaygınlaşarak karikatür çizmeyi öğrenmesine yardımcı olduğunu aktaran Abbas, bu platformların geniş kitlelere ulaşmada en etkili araçlar olduğunu vurguladı. Eskiden yalnızca duvarlarda yer alan görsellerinin şimdi küresel bir kitleye ulaştığını belirtti.

Filistin Davasının Önemi

"Filistin meselesi benim bir parçam, ben de Filistin meselesinin bir parçasıyım," diyen Abbas, Gazze'nin durumunun kendisi için ilham kaynağı olduğunu dile getirdi. Bu durumun, hak ve batıl mücadelesinin ne denli açık olduğunu gösterdiği görüşünde.

Karikatürlerin Etkisi

Abbas, "Tek bir karikatür 100 makaleden daha etkili olabilir," diyerek karikatürlerin gücüne dikkat çekti. Özellikle Refah'taki Filistinli mültecilerin çadırlarının yakılmasıyla ilgili yaptığı çizimin uluslararası basında yankı uyandırdığını ifade etti.

İfade Özgürlüğü ve Sansür

Siyasi mesajların ifade edilmesinde karikatürlerin rolüne değinen Abbas, Arap dünyasında ifade özgürlüğünün kısıtlı olduğunu, birçok karikatüristin tutuklandığını ve sansürle karşılaştığını belirtti. Sosyal medyanın karikatüristler için sansür dışında bir nefes alabileceği alan olduğunu vurguladı.

Son Sözler

Abbas, herkesin Filistin davasına katkıda bulunması gerektiğini ifade ederek, "Mürekkep asla kanla eşit olamaz," dedi. Kendi eserlerinin, bu dava için hayatını kaybedenlerin yanında her zaman eksik kalacağını hissettiğini belirtti.