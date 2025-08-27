Filistinli Milli Atlet Allam el-Ammur Gazze'de İsrail Saldırısında Öldü

Tel Aviv yönetiminin kıtlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken hedef alınan Filistinli milli atlet Allam el-Ammur, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Ammur’un aile yakınlarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, genç sporcu ABD merkezli bir yardım dağıtım noktasının yakınında bulunduğu sırada hedef olduğu saldırıda hayatını kaybetti.

Federasyonun Açıklaması

Filistin Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Ammur'un yardım beklerken düzenlenen saldırıda yaşamını yitirmesinden duyulan üzüntü dile getirildi.

Açıklamada, milli sporcunun son olarak Mart 2023'te Katar’ın başkenti Doha'da düzenlenen Batı Asya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 5 bin metrelik koşuda bronz madalya kazandığı hatırlatıldı.

İsrail Saldırılarında Sporcular

Filistinli kurumların verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de soykırımını sürdürdüğü ifade edilen İsrail, bugüne kadar en az 673 sporcuyu öldürdü.

Farklı spor dallarından oyuncular, teknik direktörler, yöneticiler, hakemler ve kulüp yönetim kurulu üyeleri de İsrail bombalarının hedefi oldu.