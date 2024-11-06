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Filistinli Sanatçı Christine Zayed, İyad Hallak ve George Floyd'un Ölümleri Arasındaki Bağlantıyı Vurguladı

Christine Zayed, iki trajik ölümü karşılaştırarak aynı sistemin kurbanı olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 11:06
Filistinli Sanatçı Christine Zayed, İyad Hallak ve George Floyd'un Ölümleri Arasındaki Bağlantıyı Vurguladı

Filistinli Sanatçı Christine Zayed'den Önemli Açıklamalar

FATMA ESMA ARSLAN ÖZDEL - Filistinli kanun sanatçısı Christine Zayed, 2020 yılında Kudüs'te hayatını kaybeden otizmli İyad Hallak ile ABD'de polis şiddeti sonucu ölen siyahi Amerikalı George Floyd'un benzer sebeplerden dolayı yaşamlarını yitirdiğini ifade etti.

Zayed, bu yıl Senegal'in Saint-Louis kentinde düzenlenen telli çalgılar festivali "Au Tour des Cordes"'de sahne aldı ve burada yaptığı açıklamalarda hem ülkesindeki durumu hem de müzik kariyerini dile getirdi.

Kudüs'te Geçen Çocukluk

Kudüs'te dünyaya gelen Zayed, çocukluğunun büyük bir kısmını Kudüs ve Ramallah arasında geçirdiğini, o dönemdeki insan hakları ihlallerinin farkında olmadığını belirtti. "İkinci İntifada sırasında 9 yaşındaydım. Kafamızda bombalar patlıyordu, hayatımız tehlikedeydi ama bu korkuyu hissetmiyorduk. Fransa'ya yerleştikten sonra, gerçekleri anlamaya başladım." dedi.

Müzik ve Filistin

Zayed, müzikte bulduğu özgürlüğü şöyle tanımladı: "Müzik benim hayatımı kurtardı. Gerçeklikten uzaklaşmamı sağladı." Ayrıca, müziksever bir ailede büyümesi, onun müziğe olan tutkusunu pekiştirdi.

Sorumluluk ve Suçluluk Duygusu

Fransa'da yaşayan bir Filistinli sanatçı olarak yaşanan olaylara karşı karmaşık duygular hissettiğini belirten Zayed, "Filistin'deki soykırım karşısında hem sorumluluk hem de suçluluk hissediyorum. Vahşet artık durmalı." dedi.

Ölüm Hikayeleri Arasındaki Bağlantı

Zayed, konserinde seslendirdiği Hüseyin Barguti'nin şiirinden esinlenerek bestlediği "Safartu" adlı şarkısının, Hallak ve Floyd'un hikayelerinden etkilendiğini vurguladı. "İkisi de farklı zaman ve mekanlarda öldürüldü ama her iki ölüm de aynı sistemin bir parçası." diye ekledi.

Ölüm Tarihleri ve Protestolar

George Floyd, 25 Mayıs 2020'de Minneapolis'te gözaltına alınırken hayatını kaybetmişti. 5 gün sonra, 30 Mayıs 2020'de İyad Hallak, Kudüs'te İsrail polisinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Hallak'ın öldürülmesi, birçok ülkede protestolara ve adalet çağrılarına neden oldu.

Bu iki olay arasındaki irkçılık temelli polis şiddeti benzerlikleri, uluslararası kamuoyunda büyük yankı buldu ve Hallak ile Floyd'un isimleri yan yana anıldı.

Filistinli kanun sanatçısı Christine Zayed, Senegal'in Saint-Louis kentinde bu yıl dördüncüsü...

Filistinli kanun sanatçısı Christine Zayed, Senegal'in Saint-Louis kentinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen telli çalgılar festivali "Au Tour des Cordes"a katılarak konser verdi.

Filistinli kanun sanatçısı Christine Zayed, Senegal'in Saint-Louis kentinde bu yıl dördüncüsü...

Filistinli kanun sanatçısı Christine Zayed, Senegal'in Saint-Louis kentinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen telli çalgılar festivali "Au Tour des Cordes"a katılarak konser verdi.

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