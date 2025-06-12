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Filistinli Sanatçılar Acılarını Sanatla Duyuruyor

Filistinli sanatçılar, yaşadıkları acıları sanatla duyurarak dünyanın dikkatini çekmeye çalışıyor.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 11:22
Filistinli Sanatçılar Acılarını Sanatla Duyuruyor

Filistinli Sanatçılar Acılarını Sanatla Duyuruyor

Fatih Türkyılmaz - Filistinli sanatçılar, İsrail’in uyguladığı soykırım altındaki halkın yaşadığı acıları duyurmak için farklı sanat dallarında çalışmalar yapıyor. Ödüllü foto muhabiri Belal Khaled ve komedyen, içerik üreticisi, müzisyen Deya Elayyan, Filistin'de yaşananları sanatla nasıl harmanladıklarını AA muhabirine anlattı.

Belal Khaled’in Gözüyle Filistin

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta doğan Khaled, İsrail'in saldırıları sırasında bile işini sürdürmeye çalıştığını vurgulayarak, "Çatışma bölgelerinde çalışırken, her anı belgelemek ve her suçu görüntülemek için fotoğraf çekiyoruz. Bu dönemde insaniyeti, gözlerdeki acıyı arıyordum," dedi. Çocukların acılarını göstermek ve bu soykırımın ortasında insanların nasıl umuda tutunduğunu belgelemeye çabaladığını açıkladı.

Khaled, evlerinden sürülen, çocuklarını kaybeden, hastaneleri ve okulları hedef alınan Filistinlilerin hâlâ umut taşıdıklarının altını çizerken, insanların gözlerine odaklandığını belirtti. "Gözler, acıyı ve yaşanmışlıkları fazlasıyla anlatıyor," ifadesinde bulundu. Gazze'de yaşananların dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir soykırım olduğuna dikkat çeken Khaled, "Yaşananları kaydeden bir gazeteci olmak çok ağır bir sorumluluk. O anlar sizinle birlikte yaşıyor," ifadelerini kullandı.

Filistin Gençleri ve Gazetecilik

Khaled, Gazze’den gelen görüntülerin, dünyada ilk kez canlı yayınla gözler önüne serilen bir soykırım yaşandığını vurgulayarak, "İnsanlar bu suçları kendi topraklarının merceğinden gördü," diye ekledi. Ayrıca, sosyal medyanın önemine değinerek, Filistinli gençlerin bu soykırım yüzünden gazeteci olduğunu belirtti. "Hayatlarını kaybetme pahasına da olsa bu görevlerinden vazgeçmediler. Bu fotoğraflar değişim yarattı", dedi.

Khaled, "Filistin özgür olmadan Filistin’deki sanat da özgür olamayacak," diyerek sanatsal özgürlüğün Filistin’in özgürlüğüyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti. İnsanlığın Filistin’i gündem etmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Deya Elayyan: Gazze’deki Acıların Sesi

Komedyen Deya Elayyan ise, 7 Ekim 2023’ten itibaren her şeyin değiştiğini ve Gazze'deki insanlar izlediğinde kendilerini kötü hissetmemeleri için dikkat ettiğini belirtti. "Bu işi neden yapıyorum? Çünkü Allah’a bir cevap hazırlıyorum. İnşallah bir gün 'Sana çok şey verdim, sen bu dünyada ne yaptın?' diye sorduğunda iyi bir cevabım olsun istiyorum," dedi.

Elayyan, Filistinlilere pes etmemeleri ve hakikatin sesi olmaları yönünde mesajlar verirken, "76 yıldır mücadele ediyoruz. Belki 76 yıl daha mücadele etmemiz gerekecek. Bu uzun bir zaman değil," ifadesinde bulundu. Deya Elayyan, sokaktaki insanların sesi olmayı ve onların sıkıntılarını dile getirmeyi çok değerli bulduğunu sözlerine ekledi.

Filistinli sanatçılar, Filistinlilerin acılarını duyurmak için sanatını kullanıyor. Ödüllü foto...

Filistinli sanatçılar, Filistinlilerin acılarını duyurmak için sanatını kullanıyor. Ödüllü foto muhabiri Belal Khaled, Filistin'de yaşananları sanatla nasıl harmanladıklarını AA muhabirine anlattı.

Filistinli sanatçılar, Filistinlilerin acılarını duyurmak için sanatını kullanıyor. Ödüllü foto...

Filistinli sanatçılar, Filistinlilerin acılarını duyurmak için sanatını kullanıyor. Ödüllü foto muhabiri Belal Khaled, Filistin'de yaşananları sanatla nasıl harmanladıklarını AA muhabirine anlattı.

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