Filistinli Sığınmacılar Han Yunus Kıyılarında Su Baskınıyla Mücadele Ediyor

Han Yunus Kıyılarında Zor Günler

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılar nedeniyle Han Yunus kıyılarına sığınmak zorunda kalan Filistinli aileler, artan deniz sularıyla büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.

Filistinli Sığınmacılar Çaresizlik İçinde

Filistinli Ummu Adem, çadırlarının sürekli olarak suyla dolduğunu belirterek, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Durum çok trajik," dedi. Yüksek dalgalar karşısında çaresiz kalan Ummu Adem, Arap ülkelerini zulmün sona ermesi için harekete geçmeye çağırdı.

Deniz Suları Eşyaları Alıp Gidiyor

Filistinli İbrahim Şimali, gece gündüz yükselen dalgaların çadırlarına dolarak eşyalarını sürüklediğini ifade etti. Yaşlı adam, "Uyuduğumuz sırada denizin dalgalarıyla çadır sular altında kaldı. Yemek, giysi, yatak yorgan ne varsa sürüklendi," açıklamasında bulundu.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Yerel hükümetin raporuna göre, bölgede kullanılan çadırların %74'ü artık durumdan dolayı kullanılamaz durumda. 135 bin çadırdan 100 bini yıpranmış durumda ve acil olarak değiştirilmesi gerekiyor.