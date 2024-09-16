DOLAR
34 0%
EURO
37,84 0%
ALTIN
2.821,44 0%
BITCOIN
1.994.825,57 0%

Filistinli Sığınmacılar Han Yunus Kıyılarında Su Baskınıyla Mücadele Ediyor

Han Yunus kıyılarında tutunmaya çalışan Filistinlilerin çadırları, artan deniz sularıyla sular altında kalıyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 15:07
Filistinli Sığınmacılar Han Yunus Kıyılarında Su Baskınıyla Mücadele Ediyor

Han Yunus Kıyılarında Zor Günler

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılar nedeniyle Han Yunus kıyılarına sığınmak zorunda kalan Filistinli aileler, artan deniz sularıyla büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.

Filistinli Sığınmacılar Çaresizlik İçinde

Filistinli Ummu Adem, çadırlarının sürekli olarak suyla dolduğunu belirterek, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Durum çok trajik," dedi. Yüksek dalgalar karşısında çaresiz kalan Ummu Adem, Arap ülkelerini zulmün sona ermesi için harekete geçmeye çağırdı.

Deniz Suları Eşyaları Alıp Gidiyor

Filistinli İbrahim Şimali, gece gündüz yükselen dalgaların çadırlarına dolarak eşyalarını sürüklediğini ifade etti. Yaşlı adam, "Uyuduğumuz sırada denizin dalgalarıyla çadır sular altında kaldı. Yemek, giysi, yatak yorgan ne varsa sürüklendi," açıklamasında bulundu.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Yerel hükümetin raporuna göre, bölgede kullanılan çadırların %74'ü artık durumdan dolayı kullanılamaz durumda. 135 bin çadırdan 100 bini yıpranmış durumda ve acil olarak değiştirilmesi gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Soruşturmasında ŞOKE EDEN DETAY: Anne Yüksel Güran'ın Kaydedilen Görüntüsü Sosyal Medyada Gündem Oldu
2
Kerkük'teki Beşiktaş Kafe: Futbolseverlerin Buluşma Noktası
3
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
4
Kazakistan Liderinden Barış Çağrısı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Uyarısı
6
Bakan Şimşek, EBRD ile Türkiye Stratejisini Görüştü
7
Filistinli Sığınmacılar Han Yunus Kıyılarında Su Baskınıyla Mücadele Ediyor

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Büyük Müjde! Başvurana Anında 70.000 TL Ek Ödeme Fırsatı

O belediyeden 62.000 TL’ye arsa! 24- 25 Eylül’ü bekleyen kazanıyor

ÖTV indirimi o araçlarda devreye girdi! Yüzde 30 ucuza satışlar resmen bu sabah 09.00’da başladı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar