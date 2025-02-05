Filistinli Siyasilerden Trump'ın Gazze Yorumlarına Sert Tepki

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk ve Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarına karşı çıkarak, uluslararası hukuka aykırı olan bu ifadeleri şiddetle kınadı.

Rişk: Gazze İşgal Altındaki Toprakların Parçasıdır

Rişk, yazılı bir açıklama yaparak, Trump’ın 'Gazze'yi kontrol etme' yönündeki planlarının, Filistin ve bölge hakkında derin bir cehalet ve kafa karışıklığını ortaya koyduğunu belirtti. "Gazze, hiçbir tarafın keyfi olarak yönetebileceği bir alan değildir; aksine işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır," dedi.

Trump’ın tutumunun, "ABD’nin işgalci İsrail rejimiyle tam bir uyum içinde olduğunu ve Filistin halkına yönelik saldırıları desteklediğini" bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Rişk, adil bir çözümün ancak işgalin sona ermesiyle mümkün olabileceğini ifade etti.

Bergusi: Yeni Bir Nekbe Olacağı Göz Ardı Edilemez

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Trump’ın açıklamalarını 1948 yılında yaşanan Nekbe ile benzeterek, "Bu, uluslararası hukuka göre savaş suçu sayılan bir etnik temizlik çağrısıdır," dedi. Bergusi, tüm dünya ülkelerini, özellikle de Arap ve İslam ülkelerini, bu tehlikeli planları reddetmeye çağırdı.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "ABD, Gazze'yi devralacak ve buraya güvenlik amacıyla Amerikan askerleri gönderebilecek," demişti. Gazze'nin savaştan dolayı tamamen yerle bir olmuş bir alan olduğunu ifade eden Trump, Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere gitmelerinin daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump'ın, Gazze’deki yaklaşık 1,8 milyon Filistinlinin komşu ülkelerdeki yeni yaşam alanlarına geçeceklerine dair iddiaları, bölgedeki huzursuzluğu artırma potansiyeli taşıyor.