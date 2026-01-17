Filistinliler Endişeli: Gazze Ulusal Yönetim Komitesi İsrail Engelleriyle Karşılaşabilir

Halkın kaygısı ve umutları

İsrail’in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik Gazze’de Barış Planı’nın ikinci aşaması kapsamında kurulan Gazze Ulusal Yönetim Komitesi (NCAG) çalışmalarının İsrail tarafından baltalanabileceğine dair güçlü endişeler taşıyor. Buna rağmen birçok kişi, karşılaşılan zorluklara rağmen komitenin başarılı olacağına dair umudunu koruyor.

Karşılaşılabilecek engeller

Bölge halkı, komitenin önüne çıkabilecek en büyük engeller arasında kapatılmış sınır geçişleri ile yolcu ve ürün sevkiyatındaki kısıtlamaları görüyor. Bu engellerin, komitenin Gazze’de giderek kötüleşen insani durumu ve yaşam şartlarını iyileştirme olasılığını zayıflatacağı belirtiliyor.

Yerel görüşler

Bazı Filistinliler, 7 Ekim 2023’te başlayan ve 2 yıldan uzun süredir devam eden saldırılarda kaybettiklerinin bir kısmını komitenin çalışmalarının telafi edebileceğini düşünüyor. İsrail saldırıları nedeniyle Beyt Hanun’daki evini terk etmek zorunda kalan Zuhair Dawla, 'Bu yönetimin, 2 yıldan uzun süren savaşta kaybettiklerimizin bir kısmını telafi etme gücüne sahip olabileceğini düşünüyorum. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın kararıyla kurulmuş olması nedeniyle bu komitenin başarılı olacağına inanıyorum. En başta yeniden imar olmak üzere, en önemli taleplerimizi yerine getirmesini bekliyoruz' dedi.

Ola Housso ise komitenin başarısının doğrudan İsrail’in alacağı kararlara bağlı olduğunu vurguladı: 'Bu komitenin başarısının, işgalci İsrail’in neye karar vereceğine bağlı olduğuna inanıyorum. Eğer baskı uygulamayı ve çalışmalarını baltalamakta ısrar etmeyi seçerse, o zaman kesinlikle başarısız olur.'

Acil talepler: Güvenlik, yeniden imar ve ateşkes

Birçok Filistinli için en acil talepler güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması ile savaş öncesi normale dönüş. Yıkılan evlerin yeniden inşası ve yıllardır süren acıların son bulması öne çıkan beklentiler arasında yer alıyor. Amina Awad, 'Komitenin, işgalci İsrail tarafından yıkılan evlerimizi yeniden inşa etmesini istiyoruz. Savaş sırasında kökünden koparılan ne varsa bunların yeniden ekilmesini talep ediyoruz. İşgal, komitenin çalışmalarını engelleyip başarısızlığa uğratabilecek güçtedir ve biz komitenin başarısız olmasını istemiyoruz' diye konuştu.

Said Naim yeniden inşanın aciliyetini şu sözlerle özetledi: 'Benim açımdan Gazze’deki Filistin halkının en önemli talebi, yıkılan evlerimize dönebilmemiz için gerekli yeniden inşa çalışmalarıdır. Yazın sıcağından ve kışın soğuğundan korumayan çadırlarda yaşamaktan büyük sıkıntı çekiyoruz. Bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini umut ediyoruz.'

Abdul Baset Abdul Hadi ise yönetim komitesinin ilk önceliğinin kalıcı bir ateşkes olması gerektiğini belirterek İsrail’in ateşkese yönelik ihlallerine dikkat çekti: 'Her gün bombardıman var, ölümler ve yaralanmalar yaşanıyor. Bir şeylerin gerçekten değiştiğini hissedebilmemiz için komitenin evlerimizi mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa etmek üzere çalışması gerekiyor.'

Komitenin yolu ve halk desteği

Hadi, komitenin İsrail tarafından dayatılan engellerle karşılaşacağını kabul ederken Gazze halkının komiteyi destekleyeceğini ve başarısı için çaba göstereceğini ifade etti. Hadi, komitenin İsrail karşısında kararlı bir tutum alıp tarafları anlaşmalara uymaya zorlaması gerektiğini vurguladı: 'İsrail’in ateşkese uymadığını, Refah Sınır Kapısı’nı açmadığını ve yaralıların seyahatine izin vermediğini gördük. Bu nedenle işgalle ilişkilerde kararlı bir duruş hayati önem taşıyor.'

