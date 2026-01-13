Adana'da 201 Yıllık Memiş Paşa Camii'nin Çatısı Akıyor

Sağanak sonrası imam kovalarla önlem aldı; cemaat ve halılar etkileniyor

Adana'da sağanak yağışın ardından 201 yıllık Memiş Paşa Camii'nin tavanından su akması, yöre sakinlerini zora soktu. İmam, akıntının olduğu noktalara kovalar yerleştirerek geçici önlem aldı.

Dönemin Adana Valisi Memiş Paşa tarafından Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'nde 1825 yılında yaptırılan Memiş Paşa Camii, halen vatandaşa hizmet verirken yağışlı havalarda cemaat için sıkıntı yaratıyor. Çatısından akan su nedeniyle cemaati namaz kılmakta güçlük çekiyor.

İmam Hüseyin Güzel olayı şöyle anlattı: "İki yıldır ben akıntı olduğuna şahidim. Bundan önce de olduğunu söyleyenler var. Sistemde kiremit çatı olarak görünüyormuş ama zamanında sac olarak döşenmiş. Yağmur yağdığı aylarda böyle bir çile çekiliyor. Halılar da etkilenecek nem olacak"

Esnaf Remzi Arkın (79) ise sorunun boyutunu şu sözlerle dile getirdi: "Cami yağmur yağdığı zaman tavandan devamlı su akıyor. Namaz kılmak zorlaşıyor. Hemen hemen 4’te 3’ü ıslanıyor. Tavan bir türlü yapılmadı, yağmur yağdığı zaman gördüğünüz gibi halılar ıslanıyor. Namaz kılmak çok zor oluyor, halılar ıslanıyor. Yapılmaz diye bir şey bir şey yok. Caminin çatısı çinkodur, tuğla değildir. Biraz çatısı yapılsa, çok dikey yapılsa yağmur suyunu içeriye vermez. Düzgün yapılmış ama biraz eğilimli, şiddetli yağmur yağdığı zaman su alıyor. Yapılmazsa bu şekilde, caminin içi harap oluyor, namaz kılmak çok zorlaşıyor"

Halılar ve ibadet hayatı olumsuz etkileniyor. Cemaat, kalıcı bir onarım yapılana kadar benzer yağışlarda mağduriyetin devam edeceğini ifade ediyor.

