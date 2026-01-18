Vali Mustafa Eldivan Muhtarlarla Bayburt Köylerinin Önceliklerini Görüştü

Vali Mustafa Eldivan, Bayburt muhtarlarıyla bir araya gelerek köylerin öncelikli ihtiyaçları, kalkınma ve kamu kurumlarıyla iş birliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 00:55
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 00:55
Vali Mustafa Eldivan Muhtarlarla Bayburt Köylerinin Önceliklerini Görüştü

Vali Mustafa Eldivan muhtarlarla bir araya geldi

Bayburt Muhtarlar Derneği Başkanı Huzeyfe Budak ve beraberindeki muhtarlar, köylerin öncelikli ihtiyaçlarını Vali Mustafa Eldivana iletti.

Toplantıda ele alınan gündem

Toplantıda, köylerin kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılması için yapılabilecek çalışmalar konuşuldu. Ayrıca, kamu kurumlarıyla koordinasyonun güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Vali Eldivan'ın değerlendirmesi

Vali Eldivan, muhtarların vatandaşlar ile kamu kurumları arasında köprü görevi üstlendiğini belirterek, köylerin gelişimi için iş birliğinin süreceğini ifade etti.

Muhtarların teşekkürü

Budak ve muhtarlar, köylerde yürütülen çalışmalar dolayısıyla Vali Mustafa Eldivana teşekkür etti.

