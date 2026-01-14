Sarıkamış Şehitleri Anısına 'Bu Toprakta İzin Var' Yürüyüşü — 111'inci Yıl

Yürüyüş ve Tören

Sarıkamış Harekatı’nın 111'inci yılı dolayısıyla düzenlenen anma yürüyüşü, 'Bu Toprakta İzin Var' temasıyla gerçekleştirildi. Marinadan başlayan yürüyüş, Bodrum Belediye Meydanında sona erdi. Etkinlikte öğrenciler tarafından taşınan 120 metre uzunluğunda Türk Bayrağı dikkat çekti.

Meydanda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Konuşmalar

Bodrum Gençlik Merkezi Müdürü Eylem Dumruk programda şunları söyledi:

"1914 yılında, son derece ağır kış şartları altında gerçekleştirilen Sarıkamış Harekâtı, milletimizin vatan sevgisini, fedakârlık ruhunu ve görev bilincini en açık şekilde ortaya koymuştur. Mehmetçiklerimiz; açlığa, soğuğa ve imkânsızlıklara rağmen, kendilerine verilen görevi yerine getirmekten vazgeçmemiş, canlarını değil vatanın bekasını düşünmüşlerdir. Çünkü onlar biliyorlardı ki; bu vatan, fedakârlık ister. Bu bayrak, bedel ister. Allahuekber Dağları, o gün yalnızca askerlerimizi değil; anaların duasını, babaların suskunluğunu ve yarım kalan hayalleri bağrına basmıştır. Bu sarp dağlarda atılan her adım, soğuğa ve yokluğa karşı verilen sessiz bir irade beyanıdır. Ayak izleri kar altında birer birer kaybolurken, geride kalan izler yalnızca toprağa değil; bir milletin hafızasına, vicdanına kazınmıştır. Bu toprakların her karışı, şehitlerimizin fedakârlığıyla anlam kazanmış; tarih boyunca ödenen bedellerle vatan olmuştur. İşte bu yüzden diyoruz ki; Bu toprakta izin var".

Etkinlikte Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi 9/A sınıfı öğrencisi Hilal Ay Yaprakçı şiir okudu. Ardından kürsüye çıkan Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı şu ifadeleri paylaştı:

"22 Aralık 1914’te başlayan Sarıkamış Harekâtı, bütün imkânsızlıklara ve kara kışa rağmen Mehmetçiğin vatanı korumak uğruna inançla ve azimle verdiği mücadelenin hüzünlü destanıdır. Sarıkamış; karın kurşun olup yağdığı, ayazın keskin bir bıçak gibi parçaladığı, anaların yüreğine ateş, yiğitlerin buz düştüğü yerdir. Sarıkamış; sevdiklerinin sıcak varlığı yerine soğuk ama mübarek vatan toprağıyla kucaklaşan, kefenleri bembeyaz kar olan şanlı Mehmetçiğin eşsiz destanıdır. Sarıkamış; vatan, millet ve hürriyet gibi kutsal değerler uğruna vazifeye koşan aziz şehitlerimizin ölümsüzlük hikayesidir".

Protokol ve Kapanış

Bodrum İlçe Müftüsü Fetullah Uydaş tarafından şehitler için dualar okundu; ardından katılımcılara lokma ve çorba ikram edildi. Program sonrasında ise katılımcılar Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi'ni ziyaret etti.

Yürüyüşe Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ile eşi Nuray Sırmalı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, gaziler, çeşitli STK temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, Sarıkamış şehitlerinin anısı önünde saygı duruşu ile son buldu.

SARIKAMIŞ HAREKATI’NIN 111'İNCİ YILI DOLAYISIYLA "BU TOPRAKTA İZİN VAR" TEMASIYLA ANMA YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ.