Film Mirasım'dan Ulvi Cemal Erkin ile Folklor Ekibi Dansı

Film Mirasım'dan Unutulmaz Bir Paylaşım

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün 'Film Mirasım' hesabı, sanatı ve geçmişi bir araya getiren etkileyici bir paylaşımda bulundu. Ulvi Cemal Erkin'in ünlü 'Köçekçe' eseri eşliğinde dans eden folklor ekibinin görüntüleri, izleyicileri adeta geçmişe götürüyor.

1960'lı Yılların Anıları

Paylaşımda, 1960'lı yıllarda çekilen ve Çubuk Barajı çevresinde gerçekleştirilen gösterimlerden kesitler yer alıyor. Ulvi Cemal Erkin'in ölümsüz müziği ile halay çeken folklor ekibi, geleneksel kültürün yaşatılmasına önemli bir katkı sağlıyor.

Bu göz alıcı görüntüler, hem müzik hem de dans sanatını bir araya getirerek, izleyicilere kültürel mirasın derinliklerini hatırlatıyor. Film Mirasım hesabı, geçmişle günümüz arasında köprü kurarak sanatseverlere eşsiz bir deneyim sunmaya devam ediyor.