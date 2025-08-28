Fındıkkıran Nina Ananiashvili yönetiminde İstanbul ve Ankara’da

Çaykovski'nin 1891 tarihli eseri Gürcistan Devlet Balesi ile sahnede

Rus besteci Piyotr Ilyich Çaykovski'nin 1891'de bestelediği Fındıkkıran balesi, Gürcistan Devlet Balesi temsiliyle Türkiye'de sanatseverlerle buluşuyor.

Gösterinin sanat yönetmenliği ve koreografisini Nina Ananiashvili üstleniyor. Performans, 17 Ocak'ta İstanbul Zorlu PSM'de; 18 Ocak'ta Ankara ATO Congresium'da izleyiciyle buluşacak.

Organizasyon PIU Entertainment tarafından gerçekleştiriliyor. Gösterinin dekorlar, kostümler ve koreografiyle seyirciyi hayal ile gerçek arasında unutulmaz bir yolculuğa çıkarması hedefleniyor.

Gösteriye ilişkin detaylı bilgi ve biletler için Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo platformları ziyaret edilebilir.