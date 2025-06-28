Finike'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan başarılı müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Belirsiz

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına karşı Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Yangın ihbarının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, etkili bir şekilde müdahale ederek yangının yayılmasını önledi.

Müdahale Ekipmanları

Yangına toplamda 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi katıldı. Bu yoğun müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Zarar Gören Alan

Yangın sonucu, 2,5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Ekiplerin çalışmaları ile yangının etkileri en aza indirilmiş oldu.

Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, zorlu arazi şartlarında söndürme çalışması yapıyor.