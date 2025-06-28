DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.273.868,18 -0,07%

Finike'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. 2,5 hektar alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 18:48
Finike'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan başarılı müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Belirsiz

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına karşı Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Yangın ihbarının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, etkili bir şekilde müdahale ederek yangının yayılmasını önledi.

Müdahale Ekipmanları

Yangına toplamda 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi katıldı. Bu yoğun müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Zarar Gören Alan

Yangın sonucu, 2,5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Ekiplerin çalışmaları ile yangının etkileri en aza indirilmiş oldu.

Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler...

Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, zorlu arazi şartlarında söndürme çalışması yapıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Tıra Çarpan Araçta 5 Özel Harekat Kursiyerinden 2'si Hayatını Kaybetti
2
Kars'ta Kızıl Sincaplar Millet Bahçesini Canlandırdı
3
Mersin'de Ağız ve Diş Sağlığına Dikkat Çeken 'Bilim Kafe' Etkinliği Düzenlendi
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Dünyanın Gidişatında Güçlü Bir Rol Oynayacağız'
5
Filistin Mücadelesinin Meşruiyeti: İstanbul'da Önemli Rapor Tanıtıldı
6
Muş Valisi Çakır, Doğaseverlerle Yürüyüşte Buluştu
7
İstanbul'da Hastanede Haksız Kazanç Sağlayan 11 Zanlı Yakalandı

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?