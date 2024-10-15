Finlandiya Dışişleri Bakanı, AB'yi İsrail'e Yaptırımları Artırmaya Çağırdı

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'den Çağrı

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Orta Doğu'daki artan gerilimler sonucunda Avrupa Birliği'ni (AB), İsrail'e karşı daha sert yaptırımlar uygulamaya yönlendirdi. YLE haber ajansında yer alan bilgilere göre, Lüksemburg'da gerçekleştirilen AB dışişleri bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Valtonen, İsrail'e yönelik yaptırımların genişletilmesi konusundaki tartışmaların devam ettiğini ifade etti.

Tartışmalar Devam Ediyor

Valtonen, AB içerisinde yapılan görüşmelerin, yaptırımların uygulanabilmesi için tüm ülkelerin onayını gerektirdiğini vurguladı ve ayrıca, çeşitli ülkeler arasında görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirtti. Ancak, son dönemde yaşanan olayların ardından İsrail'e karşı güçlü bir adım atılması gerektiğine dikkat çekti.

Yaptırımların Kapsamının Genişletilmesi Bekleniyor

Bakan Valtonen, AB'nin 2024 başında, Filistin topraklarını işgal eden İsraillilere yönelik mevcut yaptırımların, İsrail hükümetinin üst düzey yetkililerini kapsayacak şekilde genişletilmesi ihtimalinin olduğunu da aktardı. Bu bağlamda, AB'nin harekete geçmesi için kamuoyu baskısının artması bekleniyor.