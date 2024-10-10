Finlandiya, İsrail'in UNIFIL'e Yönelik Saldırısını Kınadı

Finlandiya'dan Sert Tepki

Finlandiya'nın Başbakanı Petteri Orpo ve Savunma Bakanı Antti Hakkanen, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kesin bir dille kınadı. Ağırlıklı olarak Finlandiya basınındaki haberlere yansıyan bilgilere göre, Orpo, saldırının ardından Finlandiya'nın durumu yakından takip ettiğini ve herhangi bir Finlandiya vatandaşının zarar görmediğini belirtti.

Olayın Ciddiyeti

Olayı "oldukça ciddi" bir durum olarak nitelendiren Orpo, bu tür saldırıların kınanması gerektiğini vurgulayarak, olayın detaylı bir şekilde araştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Savunma Bakanı'nın Açıklamaları

Saldırıyı kınayan Antti Hakkanen ise, BM güçlerinin İsrail ordusuyla diyalog içinde olduğunu ve daha önce de benzer olayların vuku bulduğunu ancak bunun olayın ciddiyetini azaltmadığını ifade etti.

UNIFIL'den Duyuru

UNIFIL, saldırı sonucunda iki barış gücü askerinin hafif yaralandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, Lübnan ile İsrail sınırında yaşanan gerginliğe dikkat çekildi. Ayrıca, İsrail ordusunun Ras Nakura ve çevresindeki bölgelere düzenlediği kara saldırılarının ardından Hizbullah militanlarıyla çatışmalara girdiği belirtildi.