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Finlandiya, Trump'ın Grönland Açıklamalarına Danimarka'yla Destek Verdi

Finlandiya, Başbakan Orpo aracılığıyla Trump'ın Grönland açıklamalarına Danimarka'nın yanında yer aldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:14
Finlandiya, Trump'ın Grönland Açıklamalarına Danimarka'yla Destek Verdi

Finlandiya, Trump'ın Grönland Açıklamalarına Destek Veriyor

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma yönündeki söylemlerine karşı Danimarka'ya destek verdiğini açıkladı.

Finlandiya'nın YLE haber ajansına göre, Orpo, başkent Helsinki'de düzenlediği basın toplantısında Grönland tartışmalarına ve Baltık Denizi'nde yaşanan kablo bağlantı kesintilerine dair açıklamalarda bulundu.

Orpo, Grönland'ın Danimarka'ya ait kalmasından yana olduklarını belirterek, bu konu üzerinde Danimarka’yla sürekli temas halinde olduklarını ifade etti. Trump’ın sözlerinin ciddiyetine değinen Orpo, "Esas mesele şu ki, kimse sınırları değiştiremez." şeklinde konuştu.

Orpo, Trump'ın Avrupa'ya yaptırım uygulama ihtimalinin, Finlandiya'nın ihracata dayalı ekonomisini zarar verebileceğini vurguladı.

Baltık Denizi'ndeki Kesintiler

Başbakan Orpo, Baltık Denizi'ndeki 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantı kesintisine yönelik, "Kesintiye Rusya'nın yol açtığının açık olduğunu" belirterek, sorunun soruşturmasının devam ettiğini ifade etti.

Trump, 23 Aralık 2024'te Grönland'ın kendi kontrolünde olması gerektiğini yineleyerek, adanın mülkiyetinin ve kontrolünün "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu. Bu açıklamalar Grönland yetkilileri ve birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Son dönemde, Finlandiya ve Estonya arasındaki elektrik şebekesi EstLink 2 dahil olmak üzere Baltık Denizi altından geçen 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında kesinti yaşandığı bildirilmiştir. Finlandiyalı yetkililer, kesintinin yaşandığı sırada bölgeden, Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu düşünülen bir geminin geçtiğini iddia etti.

Batı ülkelerinin yaptırımlarına karşı Rusya'nın, petrol ve malları gizlice taşımak üzere elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli "gölge filo" kurduğu öne sürülmektedir.

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