Finlandiya ve Türkiye Arasında Savunma Sanayii İş Birliği Mutabakatı İmzalandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye ve Finlandiya arasında imzalanan Savunma Sanayii İş Birliği Mutabakat Muhtırası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Görgün, "Finlandiya ile imzaladığımız mutabakat muhtırası, ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve kabiliyet geliştirme alanlarında yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır." dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yapılan açıklamada, mutabakat muhtırasının Finlandiya Savunma Bakanlığı Kaynak Politikalarından Sorumlu Genel Direktörü Olli Ruutu ile Haluk Görgün tarafından imzalandığı belirtildi. Bu anlaşmanın, NATO Müttefikleri Türkiye ve Finlandiya arasındaki savunma sanayisi işbirliğini geliştirmeyi ve en iyi seviyeye getirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Açıklamada, "Türkiye-Finlandiya Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nın her iki ülke ve NATO müttefiklerimiz açısından hayırlara vesile olmasını temenni ederiz." ifadesi yer aldı.

Görgün'den Stratejik Değerlendirme

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Güçlü ortaklıklar, sürdürülebilir barış ve ortak güvenlik vizyonunun temelidir. NATO’nun caydırıcılığını pekiştirecek bu işbirliği, Avrupa’nın savunma sanayisi entegrasyonuna yönelik önemli bir adımdır. Finlandiya ile imzaladığımız mutabakat muhtırası, ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve kabiliyet geliştirme alanlarında yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır. Müttefiklik ruhunu sanayi vizyonumuzla buluşturuyor, Avrupa-Atlantik güvenliğine katkımızı derinleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Finlandiya ile Türkiye arasında savunma sanayisi işbirliğinin gelişmesine katkı sağlayacak mutabakat muhtırası, Finlandiya Savunma Bakanlığı Kaynak Politikalarından Sorumlu Genel Direktörü ve Finlandiya Milli Silahlanma Direktörü Olli Ruutu (solda) ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (sağda) tarafından imzalandı.