Finlandiyalı Johan Österman, Türk Kadınla Evlendi ve İslamiyet'i Seçti

Finlandiyalı Johan Österman, Türk kadın Işılay İri ile evlilik kararı alarak İslamiyet'i benimsedi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:44
Finlandiyalı Johan Österman, Türk Kadınla Evlendi ve İslamiyet'i Seçti

Finlandiyalı Johan Österman, İslamiyet'i Seçti

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Türk kadın Işılay İri ile evlilik kararı alan Finlandiyalı Johan Österman, Müslüman oldu. Österman, Pamukova Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı Yılmaz İri'nin kızı Işılay İri ile tanışarak evlilik yolunda ilk adımını attı.

Müslüman olmak için İlçe Müftülüğüne başvuran Österman, burada düzenlenen ihtida töreninde İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş tarafından İslamiyet hakkında bilgilendirildi. Törende kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Österman, yeni ismi Alp Arslan olarak duyuruldu.

Müftü Yavaş, Österman'a İhtida Belgesi, mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar takdim etti. Bu anlamlı törenin ardından, çiftin söz merasimi gerçekleştirildi.

Sakarya'da Türk kadınla evlenme kararı alan Finlandiyalı Johan Österman, İslamiyet'i seçti....

Sakarya'da Türk kadınla evlenme kararı alan Finlandiyalı Johan Österman, İslamiyet'i seçti. Pamukova ilçesinde yaşayan Österman, İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde, Kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş, Österman'a "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar takdim etti.

Sakarya'da Türk kadınla evlenme kararı alan Finlandiyalı Johan Österman, İslamiyet'i seçti....

Sakarya'da Türk kadınla evlenme kararı alan Finlandiyalı Johan Österman, İslamiyet'i seçti. Pamukova ilçesinde yaşayan Österman, İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde, Kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş, Österman'a "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar takdim etti.

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