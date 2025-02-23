Fırat Çakıroğlu, Ölümünün 10. Yılında İzmir'de Anıldı

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) 10 yıl önce meydana gelen çatışmada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu, İzmir'deki mezarı başında düzenlenen anma töreni ile anıldı. Tören, Bornova Pınarbaşı Mezarlığı'nda gerçekleşti.

Törende, Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem ve babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile birlikte MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar gibi çok sayıda kişi yer aldı. Törende Kuran-ı Kerim okundu ve Çakıroğlu'nun mezarına karanfil bırakıldı.

Anne Özlem Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılların geçmesine rağmen oğlunun acısının hâlâ taze olduğunu ifade ederek, "Zaman o kadar hızlı geçiyor ki bazen fark edemiyorum ama Fırat'ı sevenler, onun mücadelesini araştıran gençler arttıkça mutlu oluyorum." dedi. Erdem, Fırat'ın gönlünde şehit olduğunu belirterek, "Allah katında da şehit olduğuna inanıyorum. Zamanı gelince kavuşacağız ve sonsuza dek birlikte olacağız.” şeklinde konuştu.

Özlem Erdem, oğlunun isminin Türkiye’nin birçok yerinde yaşatıldığını vurgulayarak, "Diyarbakır'da görev için bulunduğumuz sürede, 5 yaşındayken 'Ben büyüyünce şehit olacağım.' demiş. Bunu yıllar sonra öğrendiğimde derinden etkilendim. Fırat, her zaman kararlı bir çocuktu." dedi.

Erdem, Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin resmi kayıtlara "şehit" olarak geçmesi için İzmir Valiliği'ne başvurduklarını, sürecin ilerlemesini beklediklerini belirterek, "İsminin resmi kayıtlarda 'şehit' olarak geçmesi, onun hatırasının silinmemesi açısından önemlidir. Oğlumun şehit kabul edilmesi halinde şehitlik maaşının bir lirasını dahi bende kalmasını istemiyorum. O parayla öğrencilere burs vermek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Olayın Geçmişi

Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015 tarihinde yaşanan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Semo, "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Cemaat Babatonguz hakkında da dava açıldı ve 27 Ocak 2023'te İzmirliler cezalandırıldı.

Ege Üniversitesinde (EÜ) 10 yıl önce çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için İzmir'deki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Bornova Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki törene katılan Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, AA muhabirine açıklama yaptı.

Ege Üniversitesinde (EÜ) 10 yıl önce çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için İzmir'deki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Bornova Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki törene katılan Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, AA muhabirine açıklama yaptı.