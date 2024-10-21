Fırat Kalkanı Bölgesinde Teröristlere Darbe

Fırat Kalkanı Bölgesinde Terörle Mücadele

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzey bölgesinde yer alan Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Açıklama

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz," ifadelerine yer verildi.