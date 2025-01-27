Fırat Kalkanı'nda PKK/YPG'li 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Fırat Kalkanı Operasyonunda Önemli Başarı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyonda 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin Terörle Mücadele Çabaları

Açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok." ifadelerine yer verildi.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgedeki terörist tehditleri bertaraf etmek amacıyla yürüttüğü mücadeleyi bir kez daha gözler önüne seriyor.