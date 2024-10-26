Fırat Kızıltuğ Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fırat Kızıltuğ'un Vefatı

Dün yaşamını yitiren bestekar, şair ve yazar Fırat Kızıltuğ, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı Şakirin Camii'nde ikindi vakti kılındı.

Prof. Dr. Ümit Meriç'le Anılar

Prof. Dr. Ümit Meriç, Kızıltuğ'un medeniyetin sesini yansıtan bir temsilci olduğunu belirterek, "Fırat Hoca, pek çok sanat dalında eserler verdi. Kendisinin konferanslarını takip ederdim ve notlar alırdım. Belki bu notlar bir kitap olabilir. Babamın yakın dostuydu," dedi.

Sanat ve Müzik Üzerine Düşünceler

Meriç, Kızıltuğ'un müzik eğitimi için büyük çaba gösterdiğini vurguladı: "Kendi medeniyetimizle yetinmeyip Batı sanat dünyasına da uzanan biriydi. Birçok kitabı ve eserleri vardı, bunlardan biri Klasik Türk Müziği üzerine dostlarının hikayelerini yazdığı eserdir."

Kaybın Derinliği

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Kızıltuğ'un hayatına olan bağını şu şekilde ifade etti: "Kendisi çok değerli bir insandı. Yaşarken daha fazla kıymetini bilmeliydik. Allah rahmet eylesin."

Fatma Ersem Yargıcı'nın Değerlendirmesi

ESKADER Başkanı Fatma Ersem Yargıcı da Kızıltuğ'un pozitif bir sanatçı olduğunu belirtirken, "Necip Fazıl'ın iki şiirini besteledi. Dinleyiciler onları bulup dinlemeli, çok sayıda eseri ve hayatına dokunmuş hediyeleri vardı," dedi.

Ahmet Çağıldak'ın Tanıklıkları

Yazar Ahmet Çağıldak, Fırat Kızıltuğ'un Türk dünyasına olan sevgisini dile getirerek, "1999'da Bayburt üzerine şiir kitabı çıkardı. O kendisini Türk dünyasının kopuzuna benzetirdi. Çok iyi bir koro şefi ve müzik tarihçisiydi," dedi.

Fırat Kızıltuğ'un Hayatı ve Eserleri

Fırat Kızıltuğ, 1 Nisan 1935’te Bayburt’ta doğdu. Eğitim hayatına Bayburt ve Erzincan’da ilkokul, Tokat’ta ortaokul okuyarak başladı. 1956’da öğretmen okulunu bitirip, farklı şehirlerde öğretmenlik yaptı. 1963’ten itibaren İstanbul’da viyolonsel sanatçısı olarak çalışmalarına devam etti. Almanya’da müzik eğitimi aldı.

Kızıltuğ, aynı zamanda ünlü şairlerin eserlerine müzik besteleri yaptı. 1964’ten itibaren birçok dergide şiirlerinin yanı sıra müzik üzerine incelemeleri yayımlandı. "Çoruh Çağlar Nenni Söyler" adlı eserine Necip Fazıl Kısakürek Senaryo Yarışması'nda jüri özel ödülü verildi. Türk Edebiyatı Vakfı, ona bu yıl "Türk Dünyasına Üstün Hizmet Ödülü" takdim etti. Yazdığı eserler arasında "Bandodan Klasik Müziğe", "Açıklamalı Şarkılarımız", "Müzik Sohbetleri", "Çal Söyle Şarkımı" ve "Dilbeste" yer alıyor.

Yazar Menekşe Özkaya, Kızıltuğ hakkında "İki Fırat İki Kızıltuğ" adlı bir kitap kaleme aldı.

Dün hayatını kaybeden bestekar, şair ve yazar Fırat Kızıltuğ, son yolculuğuna uğurlandı. Şakirin Camii'nde ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazına kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Dün hayatını kaybeden bestekar, şair ve yazar Fırat Kızıltuğ, son yolculuğuna uğurlandı. Şakirin Camii'nde ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazına kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.