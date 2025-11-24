Fırat Life Style’dan Bakanlık Kampanyasına Güçlü Destek: Natura Paryal ile Uygun Konut

Fırat Life Style, Ankara Sincan’da hayata geçirdiği Natura Paryal projesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın konut kampanyasına özel sektörden güçlü bir destek veriyor. Şirket, ölçeği ve erişilebilir fiyat politikasıyla kampanyaya uyumlu bir model sunuyor.

Proje ve yatırım büyüklüğü

Toplam yatırım büyüklüğü 10 milyar lirayi aşan Natura Paryal Projesi, Sincan Saraycık Mahallesi’nde 32.747 metrekarelik alanda yükseliyor. Şirketin bugüne kadar gerçekleştirdiği toplam yatırım hacminin 10 milyar doları geçtiği belirtiliyor.

Projenin ölçeği ve konut özellikleri

Natura Paryal, yaklaşık 7 bin bağımsız bölüm ve 25 bin metrekarelik AVM ile geniş ticari alanlar içeren büyük ölçekli bir yaşam merkezi olarak tasarlandı. Projedeki konutların ağırlıklı olarak 2+1 tipinde planlanması, yatırım geri dönüşü, kira potansiyeli ve kullanım verimliliği açısından avantaj sağlıyor. Lansman fiyatları 3 milyon liradan başlıyor. Projenin ilk etabının teslimi 2027 yılı 4. çeyrek olarak hedefleniyor.

Ödeme ve finansman seçenekleri

Fırat Life Style, peşin ödemelerin yanı sıra şirket içi vade kolaylıkları ve banka kredisi desteği sunuyor. Ayrıca projede sağlanan kredi imkânları arasında yüzde 0,99 faizle sunulan bir seçenek bulunuyor.

Projenin bölgesel etkisi

Ankara’nın artan nüfusu, kentsel dönüşüm çalışmaları ve güçlü kira piyasası, şehri cazip yatırım merkezlerinden biri haline getiriyor. Saraycık bölgesinin planlı gelişimi ile Natura Paryal, geniş peyzaj alanları, yürüyüş parkurları, çocuk oyun alanları, sosyal buluşma noktaları, kapalı otopark ve güvenlik hizmetleriyle sürdürülebilir bir yaşam sunuyor.

Yetkili açıklamaları

Serkan Arıkan (Zirve Beton Yönetim Kurulu Üyesi): "Yaklaşık 35 sene önce kurulmuş 2 tane firma olan Zirve Beton A.Ş. ve Fırat Life Style’ın beraber Saraycık bölgesinde başlayacağı 7 bin konut projesi ve 22 bin metrekare ticari kiralanabilir AVM’nin yapılacağı satış ofisindeyiz. Burada Ankara halkına erişilebilir, uygun fiyatlı, uygun vadede kişiye özel ödeme seçenekleriyle dar gelirli, düşük gelirli ve orta seviye gelirli insanlara daire satan bir proje yapıyoruz. Bu proje yaklaşık 5 yıl sürecek. Hem bir AVM olacak hemen yanımızda, devamında da 7 bin konut yapacağız. Bu bölgeye markalı konut üretmek için geldik. Saraycık bölgesinde ağırlıklı üreteceğimiz konutlar 100 metrekarenin altında olan 2+1 konutlardan oluşuyor ama 3+1 ve 1+1 konutlarımız da olacak. Bütün altyapı burada hazır. Okullar, camiler, yollar, kaldırımlar TOKİ tarafından yapılmış durumda. Biz biraz hazıra konmuş gibi oluyoruz ama TOKİ’ye destek olabileceğimiz fiyatlarla, vadelerle burada kontrol sağlayacağız. İlk defa konut alacak insanlara yüzde 0.99 bizim de katkı verdiğimiz faiz oranıyla konut satacağız ama ikinci ve üçüncü evini alanlar için de yüzde 1.99 faiz oranıyla da yine vadeli seçeneklerimiz var. Başvuru için hiçbir ön şart yok. Her Türk vatandaşı, eve ihtiyacı olan, barınmaya ihtiyacı olan herkes gelip bizden konut alabilir. İstedikleri vadelerle kişiye özel ödeme seçeneklerimiz var. Başvuru tarihlerimiz kasım ayı itibariyle başladı. Bir miktar konut da sattık. Sözleşmeleri imzaladık"

Bekir Fırat (Fırat Life Style Yönetim Kurulu Üyesi): "Şu an yaklaşık 20 bin konut inşaatımız devam ediyor. Firmamızın 10 milyar dolarlık bir yatırımı var. Bu yıl sonuna kadar 20 milyar doları bulacak. Ülkemizin ekonomisi için elimizden geleni yapıyoruz. Devletimizin kira zorluklarına, insanların ev sahibi olma zorluğuna olan desteğini biz de özel olarak elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Ülkemizin kalkınması için, şirketlerimizin büyümesi için biz de var gücümüzde çalışıyoruz. Şu anda Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de ve Bodrum’da devam eden projelerimiz var. Aynı zamanda lojistikte, eğitimde ve birçok sektörde de firmamız faaliyetlerini sürdürmekte. Deprem öncesinde de imalat anlayışımız aynıydı. Yine aynı. Her zaman deprem olabilecekmiş gibi davranmak yerine zaten olması gerekeni yapıyoruz. Projelerimizin hepsi 10 şiddetine kadar depreme dayanıklı. Bu depremden önce de böyleydi. Depremden sonra da yine böyle devam ediyor"

Murat Ercan (Sincan Belediye Başkanı): "Saraycık adeta kendi başına bir şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Önümüzdeki yakın ve orta vadede 50 bin konutlara kadar çıkacak bir alandan bahsediyoruz. Büyük projeler yapılıyor. Birbirinden güzel projeler yapılıyor. Çevremizde birbirinden güzel projeler var. Sincan Ankara’nın en hızlı büyüyen bölgesi. Bu sorumluluğu üstümüze alıyoruz. Sincan’ın marka değerine olumlu katkılar sağlayan bir projedeyiz"

Kubilay Fırat (Fırat Life Style Yönetim Kurulu Üyesi): "Burada ana hedefimiz devletimizin de başlatmış olduğu ucuz konut kampanyasına biz de özel sektör olarak tüm gücümüzle elimizi ve gövdemizi koyduk. İnsanlara erişilebilecek rakamlarla ulaşabileceği bir yuva sahibi olabileceği imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Ankara üzerinde de konuşacak olursak özellikle deprem sonrası süreçte İstanbul ve diğer büyük şehirlerdeki deprem riskinden kaynaklı Ankara’nın cazibesi arttı. Ankara’daki mevcut konut stokları da artarak devam ediyor. O yüzden de Ankara yeni gelişim açısından ve yatırımın geri dönüşü açısından kıymetli bir bölge. Şu anda yerli yatırımcı oranımız geçtiğimiz 4 yıla kıyasla artmış durumda. Yerli yatırımcıların şu an konut alırken özellikle dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi de piyasada çok fazla proje tanıtımı yapılıyor. Öncelikle tapu sahibi olabileceği bir yere bakmalarını öneriyoruz."

