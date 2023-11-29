Fırtına Etkisini Gösterdi Okullar Tatil Edildi: Fırtına Önüne Geleni Yıktı Geçti!

Akşam saatlerinde uyarısı yapılan fırtına Bursa'yı etkisi altına aldı. Fırtınanın şiddetinden seyir halinde olan araçlar ve motokuryeleri nasibini aldı. Şehirde hayat akışının durmasına sebep olan fırtına, okullara da ara verilmesine neden oldu. Nilüfer, Yıldırım, Osmangazi, Kestel ve Gürsu'da ilk ve ortaokullar tatil edildi. Kentte yaşanan lodos ile birlikte ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, iş yerleri hasar gördü, ayakta durmakta güçlük yaşandı.

Valilikten Fırtına Açıklaması

Yaşanan fırtınaya dair Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'tan açıklama geldi. Demirtaş, X paylaşım platformu üzerinden yaptığı açıklamada: "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.





Çatılar Uçtu Zor Anlar Yaşandı

Bursa Tophane ilçesinde bir çatının uçması ile belediye otobüsünün üstüne düştü. Savrulan çatının şiddeti ile otobüsün arka camı patlarken araç içerisinde olan 2 yolcu yaralandı.

Kentin farklı noktalarından da benzer haberler geldi. Ağaçlar düştü, çatılar uçtu, restorasyon çalışması devam eden Balibey Han'ın verandası da fırtınaya direnemedi.

Fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtilirken vatandaşlara tedbiri elden bırakmayan uyarısı geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipler çalışmalarına devam ediyor.