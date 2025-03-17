Fırtına Uyarısı: Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz Dikkat!

Meteoroloji, yarın Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısı yaptı. Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:24
Fırtına Uyarısı: Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz Dikkat!

Yarın itibarıyla Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz'in batı ve kuzeybatısında, Marmara'nın doğu ve kuzeydoğusunda, Kuzey Ege'nin doğu ve kuzeydoğusunda fırtına, Batı Akdeniz'in ise kuzey ve kuzeybatısında ise kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın Karadeniz’de yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi, Marmara’da çarşamba sabah, Kuzey Ege’de çarşamba akşam ve Batı Akdeniz’de ise perşembe akşam saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor.

Bölgelerde etkili olacak fırtınalar nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması önem arz ediyor.

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