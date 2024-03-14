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Fitch Türkiye büyüme tahminini 2.4'e yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin bu yıla dair büyüme tahminini 0,3 puan artırarak yüzde 2,4'e çıkardı.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 11:44
Fitch Türkiye büyüme tahminini 2.4'e yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıl için büyüme tahminini 0,3 puan yükselterek yüzde 2,4'e çıkardı.

Fitch'in yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun mart sayısında, "Büyüme Görünümü İyileşiyor Ancak Enflasyon Devam Ediyor" başlığı altında Türkiye ekonomisinin durumu değerlendirildi. Raporda, kısa vadeli büyüme beklentilerindeki iyileşmenin etkisiyle bu yıl için büyüme tahmininin 0,3 puan artırılarak yüzde 2,4'e çıkarıldığı ifade edildi.

Fitch'in raporunda, ABD ekonomisine yönelik büyüme tahmininde keskin bir revizyonun Çin ve Avro Bölgesi gibi diğer ekonomilere göre daha ağır bastığı belirtildi. Ayrıca, raporda Çin hariç gelişmekte olan piyasalar için büyüme tahmininin artırıldığı ve Hindistan, Rusya ve Brezilya gibi ülkeler için büyüme beklentilerinin yükseltildiği vurgulandı.

ABD'de geçen yıl yaşanan konjonktürel genişlemenin iç talebi artırdığı, ancak 2024'te mali ivmenin azalmasının ve hanehalkı gelirindeki artışın yavaşlamasının beklendiği belirtilen raporda, Türkiye ekonomisinin ise özellikle özel tüketimdeki artışın etkisiyle 2024 yılında yüksek bir büyüme performansı sergilediği ifade edildi.

Türkiye'nin bu yıl için büyüme tahmininin yüzde 2,8'e yükseltildiği belirtilen raporda, ekonominin 2025 yılında yüzde 3,1 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yıl sonuna kadar üç kez faiz indirimi yapılmasının beklendiği ve bu durumun Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkelerin ekonomik görünümünü de etkileyebileceği değerlendirildi.

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