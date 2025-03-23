Florida'da Hırsızın Yuttuğu 769 Bin Dolar Değerindeki Küpeler İade Edildi

Florida'da bir hırsız, yuttuğu 769 bin dolarlık küpeleri geri iade etti. Olayın detayları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 13:52
Florida'da Hırsızın Yuttuğu 769 Bin Dolar Değerindeki Küpeler İade Edildi

Florida'nın Orlando kentinde, bir kişinin çaldığı ve yuttuğu yaklaşık 769 bin dolar değerindeki küpeler, olayın ardından mağazaya geri iade edildi. Orlando Polisi, 26 Şubat tarihindeki ünlü bir mücevher mağazasına yapılan hırsızlık olayına ilişkin soruşturmanın detaylarını paylaştı.

Hırsızlık, Jaythan Gilder adlı sanığın, içeri girdiği takdirde değerli takıları görebilmek için Ama NFL'de oynayan bir basketbolcunun asistanı gibi davrandığı belirtiliyor. Gilder, mağaza çalışanlarının dikkatini dağıtarak, 769 bin dolarlık küpeler ve 575 bin dolarlık bir yüzük ile kaçmayı başardı.

Açıklamalara göre, hırsızlık sonrası araziye kaçan Gilder, kısa bir süre içerisinde yakalandı. Yapılan röntgen muayenesinde, çaldığı küpelerin midesinde olduğu tespit edildi. Ardından, Gilder hastanede günlerce gözetim altında tutuldu.

Gilder'ın vücudundan doğal yollarla çıkarılan küpeler, ilgili yetkililer tarafından kontrol edildikten sonra yeniden mücevher mağazasına teslim edildi.

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