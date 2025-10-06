FNSS'in Hibrit Güç Grubu Almanya'da Vitrin: Askeri Araçlarda Elektrifikasyon

Yayın Tarihi: 06.10.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 11:39
GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi bünyesinde, askeri araçların ihtiyacına cevap vermek üzere geliştirilen Hibrit Güç Grubu Geliştirme Projesi, Almanya'daki uluslararası bir etkinlikte tanıtıldı.

Uluslararası platformda dikkat çeken sunum

Türkiye’nin önde gelen kara araçları üreticilerinden FNSS Savunma Sistemleri AŞ, Berlin'de we.connect organizasyonunda düzenlenen e-motor.tech Summit'e katıldı. FNSS ekibinden Ersan Akyazı ve Çağrı Bekir Baysal tarafından gerçekleştirilen sunumda, elektrifikasyonun savunma sanayisinde açtığı fırsatlar ve dönüşüm vurgulandı.

Zirve, dünya çapında önde gelen elektrikli araç bileşen üreticileri ve araştırmacılarının yoğun katılımıyla, FNSS'nin zırhlı kara araçlarında hibrit ve elektrikli tahrik çözümlerine ilişkin teknoloji vizyonunu uluslararası paydaşlarla paylaşması için önemli bir platform sundu.

Projenin hedefleri ve öne çıkan avantajlar

Hibrit Güç Grubu Geliştirme Projesi, içten yanmalı motorlarla elektrik motorlarını entegre ederek yüksek performans, operasyonel esneklik ve enerji verimliliği sağlamayı hedefliyor. Proje; araçların sessiz hareket kabiliyeti, düşük yakıt tüketimi ve çevresel etkilerin azaltılması gibi yenilikçi özellikleri ön plana çıkarıyor.

Ayrıca hibrit sistemlerin sunduğu enerji depolama kapasitesi, araçların elektronik sistemlerini destekleyerek muharebe sahasında kesintisiz operasyon sağlama açısından kritik bir avantaj sunuyor. FNSS, bu proje ile savunma sanayisinde elektrifikasyonun önünü açmayı ve hem teknolojik hem stratejik dönüşümü güçlendirmeyi amaçlıyor.

KAPLAN Hibrit ve entegrasyon vizyonu

Şirket, elde edilen kabiliyetleri birleştirerek 20 ton sınıfı zırhlı araçlar için geliştirilen hibrit güç grubu çözümü ile KAPLAN Hibrit konfigürasyonunu göreve hazır hale getirdi. FNSS, aynı zamanda bu hibrit güç grubunu; mevcut ve gelecekteki paletli araç platformları ile modernizasyon gerektiren tüm paletli araç ailelerine entegre edilebilecek özgün bir çözüm olarak konumlandırmayı hedefliyor.

Türk savunma sanayisi şirketi FNSS tarafından yürütülen Hibrit Güç Grubu Geliştirme Projesi, dünya çapında önde gelen elektrikli araç bileşen üreticileri ve araştırmacılarının yoğun katılım gösterdiği zirvede tanıtıldı. Proje ile kara sistemleri alanındaki köklü deneyimin geleceğin muharebe ortamlarının ihtiyaçlarını karşılayacak ileri teknolojilerle birleştirilmesiyle savunma sanayisinde hibrit ve elektrikli çözümler konusunda öncü bir yaklaşım sergilenmesi hedefleniyor.

